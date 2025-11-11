НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара»

На Украине разоблачили коррупционную схему в «Энергоатоме». Речь идет о передаче $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными в виде откатов. Деньги передавались бывшему вице-премьеру под псевдонимом «Че Гевара»

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задокументировали, как участники коррупционной схемы в «Энергоатоме» передавали средства бывшему вице-премьеру под псевдонимом «Че Гевара». Об этом НАБУ сообщило в телеграм-канале. Ведомства накануне объявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере энергетики под названием «Мидас». Операция длилась 15 месяцев и включает более 1 тыс. часов аудиозаписей.

Речь идет о $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными. Деньги передавались в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников схемы. Последняя сумма — $500 тыс. — была отдана жене «Че Гевары» после того, как он стал подозреваемым по делу о коррупции.

Бывшему вице-премьеру сообщено о подозрении в незаконном обогащении, заявило НАБУ. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую «прачечную» — место, где отмывались деньги. Контролировалась «прачечная» главой преступной группировки, разоблаченной НАБУ и САП.

В НАБУ не называют имя бывшего вице-премьера. Однако, по данным источников «РБК-Украина», речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал пост вице-премьера и министра национального единства. Летом НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы в строительной сфере, одним из фигурантов дела стал Чернышов, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. Суд отпустил его под залог, сообщал ТСН.

10 ноября НАБУ объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК-Украина», в схеме были замешаны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко. Деньги отмывали в офисе в центре Киева, которым владеет семья бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск).

Накануне утром детективы антикоррупционного бюро в Киеве пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Миндичу, а также Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго. Миндич, которого на пленках НАБУ называют «Карлсоном», выехал за границу, сообщает «РБК-Украина».

Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» 11 ноября заявил, что компания «серьезно относится к обвинениям в коррупции». «Коллектив предприятия продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая около 60% энергогенерации страны», — подчеркнули там.

Минюст заверил, что Галущенко «оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного расследования». «Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке», — сказали в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ и САП о коррупции в энергетике, заявил, что «приговоры должны быть».

«Неотвратимость наказания нужна. «Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ», — сказал Зеленский.