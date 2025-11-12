Госпогранслужба объяснила, как Миндич пересек границу Украины

Тимур Миндич с женой Екатериной Вербер (Фото: verberalla / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинский предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, в отношении которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало дело о коррупции в энергосфере, пересек границу законно. Ему оформили выезд с Украины в одном из пунктов пропуска, сообщила Государственная пограничная служба Украины после проведения служебного расследования.

«Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него (Миндича. — РБК) не устанавливалось ограничений о запрете выезда с Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Спикер погранслужбы Андрей Демченко сообщил «Суспiльне», что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет.

НАБУ 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось более 70 обысков. Миндич является фигурантом дела. В тот же день НАБУ провело обыски у Миндича, который за несколько часов до этого покинул Украину.

Зеленский потребовал отставок в правительстве Украины из-за коррупционного скандала. Заявления об увольнении написали министры юстиции Герман Галущенко и энергетики Светлана Гринчук, чьи имена фигурируют в деле Миндича.