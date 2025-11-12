Госпогранслужба объяснила, как Миндич пересек границу Украины
Украинский предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, в отношении которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало дело о коррупции в энергосфере, пересек границу законно. Ему оформили выезд с Украины в одном из пунктов пропуска, сообщила Государственная пограничная служба Украины после проведения служебного расследования.
«Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Отдельно отметим, что в отношении него (Миндича. — РБК) не устанавливалось ограничений о запрете выезда с Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).
Спикер погранслужбы Андрей Демченко сообщил «Суспiльне», что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет.
НАБУ 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось более 70 обысков. Миндич является фигурантом дела. В тот же день НАБУ провело обыски у Миндича, который за несколько часов до этого покинул Украину.
Зеленский потребовал отставок в правительстве Украины из-за коррупционного скандала. Заявления об увольнении написали министры юстиции Герман Галущенко и энергетики Светлана Гринчук, чьи имена фигурируют в деле Миндича.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций