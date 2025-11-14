 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЕС потребовали от Киева ответов на фоне коррупционного скандала

Politico: ЕС требует от Киева ответов на фоне коррупционного скандала
Сюжет
Военная операция на Украине
Партнеры Киева из ЕС хотят получить гарантии насчет расходования помощи на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом», пишет Politico. По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

ЕС на фоне крупного коррупционного скандала с госкомпанией «Энергоатом» хочет получить от Украины гарантии насчет расходования финансовой помощи, которую он предоставит в будущем. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Мнения европейских партнеров Киева разделились в этом вопросе, пишет издание, и «союзники по ЕС требуют от Украины ответов». Некоторые восприняли разоблачения как позитивный знак, говорящий о сохранении независимости украинскими антикоррупционными органами. Другие же захотели добиться от страны конкретных обязательств в качестве свидетельства серьезного отношения к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Амстердам назвал условие помощи Киеву на фоне скандала с «Энергоатомом»
Политика
Элко Хайнен

«Типичная коррупция», выявленная в ходе расследования антикоррупционных ведомств, «возмутительна», сказал Politico один из европейских чиновников. Произошедшее означает, что Европейской комиссии придется пересмотреть то, как она тратит средства на украинский энергетический сектор, добавил он.

Украине же, по его мнению, придется уделять больше внимания тому, как она тратит деньги, и сделать процесс расходования более прозрачным. Президент страны Владимир Зеленский должен «успокоить всех, <...> скорее всего, предложив план по борьбе с коррупцией», полагает источник.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Среди причастных «РБК-Украина» назвал бизнесмена и совладельца «Студии-95» Тимура Миндича. По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.

После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме», операторе украинских атомных электростанций. Сам Зеленский, комментируя обвинения против своего бывшего бизнес-партнера, заявил, что главное — приговоры виновным. «У президента воюющей страны не может быть друзей», — подчеркнул он.

В будущем Украина должна сделать свой энергетический сектор более прозрачным и убедить европейских партнеров в том, что их деньги будут расходоваться эффективно, сказали изданию два дипломата ЕС и два чиновника.

Финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы, уже отказалась Венгрия. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен назвал борьбу с коррупцией одним из условий, которым руководствуются страны Евросоюза при работе над пакетами помощи Киеву.

Москва осуждает любую помощь Украине, как военную, так и финансовую, и считает, что это затягивает конфликт.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина коррупционный скандал финансовая помощь Евросоюз
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

