FT рассказала о влиянии скандала с золотым унитазом на Зеленского

Фото: yzheleznyak / Telegram

Подробности расследования коррупции в «Энергоатоме» шокировали украинцев, офис президента Владимира Зеленского оказался втянут в крупнейший скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власть в Киеве в критический момент, пишет Financial Times.

Издание упоминает обыски в роскошных квартирах фигурантов в Киеве, в одной из которых нашли золотой унитаз, а также фотографии сумок, полных денег.

Руководство страны летом пыталось нейтрализовать независимые антикоррупционные агентства, но было вынуждено отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения со стороны западных партнеров, напоминает газета.

Несмотря на это, следователи на этой неделе опубликовали подробные доказательства того, как высокопоставленные чиновники получали взятки за строительные проекты по защите электростанций, в то время как украинцы вынуждены жить с ежедневными веерными отключениями электроэнергии, отмечает FT.

Эти разоблачения вызвали волну общественного гнева и заставили властей сменить тактику. Зеленский, пытаясь защитить свой пост, потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были исключены из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он также ввел санкции против Тимура Миндича, друга и бывшего делового партнера. Следователи считают, что Миндич был «соорганизатором» предполагаемой схемы и «контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались средства, полученные преступным путем», заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Через нее прошло около $100 млн.

Несмотря на изменение тактики Зеленского, его ответ на скандал посчитали нерешительным. В то же время украинские политики готовятся к новым разоблачениям, которые могут еще больше навредить близким союзникам Зеленского, пишет FT.

НАБУ сообщило о проведении более 70 обысков и аресте пяти человек в ходе «масштабной операции» совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). По версии следователей, чиновники и бизнесмены вступили в сговор с целью заставить поставщиков «Энергоатома», государственной энергетической компании, выплачивать откаты в размере от 10 до 15% от стоимости каждого контракта. Результаты 15-месячного расследования, в ходе которого, как утверждает бюро, было собрано более 1000 часов записей прослушки, вызвали возмущение на Украине. НАБУ сообщило, некоторые откаты были получены от подрядчиков, нанятых для строительства сооружений для защиты подстанций. «Сейчас Зеленский дистанцируется от лиц, замешанных в деле, и особенно старается избегать связей с Миндичем», — отметил киевский политолог Владимир Фесенко.

По словам детектива НАБУ Александра Абакумова, Миндич, совладелец компании «Квартал 95», одним из основателей которой был Зеленский, был заранее предупрежден и уехал из страны за несколько часов до начала расследования. Еще один близкий друг и соратник украинского лидера, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, был обвинен НАБУ в получении $1,2 млн и €100 тыс. Ему предъявлены обвинения в незаконном обогащении, но он отрицает свою вину, как и Галущенко.

По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, действия Зеленского на фоне скандала были «очень медленными и очень слабыми». Он впервые прокомментировал новые обвинения в адрес своих соратников в понедельник вечером, выразив поддержку расследованию, но не предпринял никаких действий. Требование об отставке двух министров прозвучало во вторник, через несколько часов после того как премьер-министр Юлия Свириденко объявила об отстранении Галущенко.

Рейтинги Зеленского упали летом после того, как протесты вынудили его прекратить попытки передать НАБУ и САП под контроль генерального прокурора, назначенного им самим.

«Но в июле речь шла об общем чувстве несправедливости... это все еще было довольно абстрактно», — отметила депутат от партии Зеленского «Слуга народа» и глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина. «Сейчас речь идет об очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах», — подчеркнула она.

Материал дополняется