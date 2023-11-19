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Глава МИД Австрии предложил позвать Лаврова на встречу ОБСЕ

Глава МИД Австрии Шалленберг предложил позвать Лаврова на встречу ОБСЕ
Лаврова не пустили на саммит ОБСЕ в 2022-м, Москва рассчитывает, что новая встреча пройдет с его участием. Австрия призвала пригласить Лаврова, так как нельзя обсуждать внешнюю политику «только со Швейцарией и Лихтенштейном»
Александер Шалленберг и Сергей Лавров
Александер Шалленберг и Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Главу российского МИДа Сергея Лаврова следует пригласить на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря. Об этом заявил его австрийский коллега Александер Шалленберг в интервью Die Presse.

Австрийский министр подчеркнул, что ОБСЕ «необходима для будущего», и не исключил возможность переговоров с Лавровым, если такая возможность предоставится.

«ОБСЕ — это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы», — сказал в ответ Шалленберг (цитата по ТАСС).

Шалленберг прежде уже призывал к сохранению связей с Россией, напоминая о ее значительном ядерном арсенале, размерах и важности российской культуры. Он также выступал за «чувство меры» в вопросе международных санкций против России, например, в вопросе невыдачи виз россиянам.

В то же время Шалленберг осудил решение России начать военную операцию. Он заявил, что действия Москвы привели к «невообразимым разрушениям» и Австрия «находится в авангарде, выступая за создание специального трибунала для расследования российской агрессии против Украины». Министр также обещал, что Вена вместе с остальной Европой будет на стороне Киева, тот будет получать помощь столько, сколько потребуется.

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Александер ван дер Беллен

Против Лаврова введены санкции Евросоюза, в прошлом году они помешали ему принять участие в предыдущем саммите министров ОБСЕ, прошедшем в Польше. МИД России расценил отказ пустить Лаврова как провокационный и беспрецедентный шаг.

Россию пригласили на встречу в Северной Македонии в начале ноября, МИД уже рассказал о подготовке к поездке и планах Лаврова принять в ней участие. Однако глава МИД Северной Македонии Буяр Османи подчеркивал в середине ноября, что решение о том, принимать ли Лаврова, остается за членами ОБСЕ, а республика на основании этого откроет или не откроет для его самолета воздушное пространство. Он выразил надежду, что, если Лавров все же приедет на встречу, это не помешает визиту главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. «Поэтому две-три недели назад я поехал в Киев, чтобы обеспечить присутствие Кулебы», — пояснил македонский министр.

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Османи отмечал, что поддерживает Украину, а конфликт в этом государстве — приоритет в работе ОБСЕ. На встрече с ним Кулеба предупредил о «медленной смерти» ОБСЕ, если Россия останется в ее составе, и добавил, что западные партнеры Украины в ответ на такую позицию «разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать».

Москва прежде неоднократно критиковала ОБСЕ. Кремль счел эту организацию теряющей свою эффективность, а также возможность «не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе». Лавров говорил, что значение ОБСЕ обесценено расширением НАТО, организация стала «ареной пропагандистских баталий». При этом МИД России заявлял о важности продолжения работы в рамках ОБСЕ.

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Северная Македония Скопье Александер Шалленберг Сергей Лавров Австрия ОБСЕ
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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