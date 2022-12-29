Лавров назвал ОБСЕ «ареной пропагандистских баталий» Запада

ОБСЕ в последнее время пребывает в «глубочайшем кризисе», подчеркнул глава МИД России. Ранее в Кремле усомнились в эффективности организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Запад превратил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты ее работы к нулю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий», — сказал он.

По словам Лаврова, изначально организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но в последнее время ОБСЕ пребывает в «глубочайшем кризисе».

Глава МИД России добавил, что если Москва вернется к совместной работе с западными странами, то вестись она будет на новых началах, так как прежние подходы «больше не работают».

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к Москве. Так он ответил на вопрос о том, есть ли для России смысл сохранять членство в организации.

Тем не менее МИД России сообщил, что ОБСЕ должна сохраниться как «региональный общеевропейский форум, действующий на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств».

Ранее Лавров говорил, что курс НАТО на безоглядное расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ. По его словам, исполнительные структуры ОБСЕ оказались в полном подчинении США и ЕС, «которые взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского».

Польша в 2022 году является страной-председателем в ОБСЕ. В ноябре она отказала во въезде Лаврову (он находится под санкциями ЕС) и другим представителям российской делегации для участия в заседании Совета министров организации 1–2 декабря. Москва сочла решение Варшавы «беспрецедентным» и «провокационным».