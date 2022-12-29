Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Производители заявили о снижении экспорта удобрений на 15% вместо 20% Бизнес, 03:46
Лавров назвал ОБСЕ «ареной пропагандистских баталий» Запада Политика, 03:30
В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову Политика, 03:04
Глава Минцифры Украины заявил, что «на коленях» просил у Маска Starlink Политика, 02:28
Вучич сообщил, когда сербы уберут баррикады на севере Косово Политика, 02:17
Reuters узнал, когда «шаманы видят» окончание конфликта России и Украины Политика, 02:01
Глава «Единой России» в Думе счел переговоры с Киевом переговорами с США Политика, 01:43
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
В перечень жизненно важных лекарств внесли «Онкоспар» от острого лейкоза Общество, 01:05
США введут обязательный тест на COVID для прибывающих рейсами из Китая Общество, 00:56
Латвия решила сохранить визы сотрудникам лишенного лицензии «Дождя» Политика, 00:17
Bloomberg сообщил о «самом низком» уровне экспорта газа из России в ЕС Экономика, 00:16
В России утвердили федеральную программу дошкольного образования Общество, 28 дек, 23:40
IT, дизайн, личностный рост или искусство: куда пойти учиться. Тест РБК и Edutoria, 28 дек, 23:38
В Совфеде оценили идею Медведева запретить въезд «врагам общества» Политика, 28 дек, 23:26
Политика ,  
0 

Лавров назвал ОБСЕ «ареной пропагандистских баталий» Запада

Лавров: Запад превратил ОБСЕ в «арену пропагандистских баталий»
ОБСЕ в последнее время пребывает в «глубочайшем кризисе», подчеркнул глава МИД России. Ранее в Кремле усомнились в эффективности организации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Запад превратил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты ее работы к нулю. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратила ее в арену пропагандистских баталий», — сказал он.

По словам Лаврова, изначально организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но в последнее время ОБСЕ пребывает в «глубочайшем кризисе».

Глава МИД России добавил, что если Москва вернется к совместной работе с западными странами, то вестись она будет на новых началах, так как прежние подходы «больше не работают».

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к Москве. Так он ответил на вопрос о том, есть ли для России смысл сохранять членство в организации.

Тем не менее МИД России сообщил, что ОБСЕ должна сохраниться как «региональный общеевропейский форум, действующий на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств».

Читайте на РБК Pro
Банки ЕС отказывают россиянам в обслуживании. Как защитить свои права
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа

Ранее Лавров говорил, что курс НАТО на безоглядное расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ. По его словам, исполнительные структуры ОБСЕ оказались в полном подчинении США и ЕС, «которые взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского».

Польша в 2022 году является страной-председателем в ОБСЕ. В ноябре она отказала во въезде Лаврову (он находится под санкциями ЕС) и другим представителям российской делегации для участия в заседании Совета министров организации 1–2 декабря. Москва сочла решение Варшавы «беспрецедентным» и «провокационным».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. Она прекратила свою работу в апреле 2022 года, после начала спецоперации России на Украине.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Сергей Лавров ОБСЕ Запад пропаганда
Материалы по теме
МИД заявил о важности ОБСЕ после критики ее эффективности Кремлем
Политика
Кремль заявил, что ОБСЕ теряет эффективность
Политика
Лавров заявил, что курс на расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter