Собака президента Молдавии Санду укусила лидера Австрии ван дер Беллена

После укуса президент Австрии Александер ван дер Беллен пришел на пресс-конференцию и встречу с властями Молдавии с перевязанной ладонью

Александер ван дер Беллен (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Пес президента Молдавии Майи Санду укусил за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена, сообщил телеканал TVR.

Ван дер Беллен приехал в Кишинев в рамках рабочего визита в Молдавию совместно со словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар. Когда австрийский президент потянулся погладить пса по кличке Кодруц, тот укусил его за руку.

После этого Санду на английском языке объяснила, что Кодруц испугался большого количества людей.

На пресс-конференцию, проводившуюся с Санду и Пирц-Мусар, ван дер Беллен пришел с перевязанной ладонью. На встрече с председателем молдавского парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном президент Австрии также был с белыми пластырями на костяшках пальцев.

В своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Санду писала, что Кодруца подобрали после того, как его сбила машина. Ветеринарам не удалось спасти его переднюю лапу, «но после нескольких месяцев лечения он теперь счастливо бегает на трех лапах».

По итогам переговоров глав трех стран ван дер Беллен выразил сожаление, что австрийское правительство заблокировало вступление Румынии и Болгарии в шенгенскую зону. Он выразил надежду, что «однажды это решение, принятое руководством страны, будет пересмотрено». Ван дер Беллен отметил, что в недопуске Румынии и Болгарии до шенгенской зоны «нет смысла».

Санду по результатам встречи написала в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), что обсудила с лидерами Австрии и Словении рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС. Она добавила, что вступление Молдавии в Евросоюз — «единственный шанс гарантировать мир, свободу и благополучие всей стране».