 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Собака президента Молдавии Санду укусила лидера Австрии ван дер Беллена

Пес президента Молдавии Майи Санду укусил за руку лидера Австрии ван дер Беллена
После укуса президент Австрии Александер ван дер Беллен пришел на пресс-конференцию и встречу с властями Молдавии с перевязанной ладонью
Александер ван дер Беллен
Александер ван дер Беллен (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Пес президента Молдавии Майи Санду укусил за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена, сообщил телеканал TVR.

Ван дер Беллен приехал в Кишинев в рамках рабочего визита в Молдавию совместно со словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар. Когда австрийский президент потянулся погладить пса по кличке Кодруц, тот укусил его за руку.

После этого Санду на английском языке объяснила, что Кодруц испугался большого количества людей.

На пресс-конференцию, проводившуюся с Санду и Пирц-Мусар, ван дер Беллен пришел с перевязанной ладонью. На встрече с председателем молдавского парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном президент Австрии также был с белыми пластырями на костяшках пальцев.

Песков в ответ Санду заявил о поддержке молдаванами диалога с Россией
Политика
Майя Санду

В своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Санду писала, что Кодруца подобрали после того, как его сбила машина. Ветеринарам не удалось спасти его переднюю лапу, «но после нескольких месяцев лечения он теперь счастливо бегает на трех лапах».

По итогам переговоров глав трех стран ван дер Беллен выразил сожаление, что австрийское правительство заблокировало вступление Румынии и Болгарии в шенгенскую зону. Он выразил надежду, что «однажды это решение, принятое руководством страны, будет пересмотрено». Ван дер Беллен отметил, что в недопуске Румынии и Болгарии до шенгенской зоны «нет смысла».

Санду по результатам встречи написала в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), что обсудила с лидерами Австрии и Словении рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС. Она добавила, что вступление Молдавии в Евросоюз — «единственный шанс гарантировать мир, свободу и благополучие всей стране».

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Мир Ландау
Молдавия Майя Санду Австрия Александер ван дер Беллен Словения Евросоюз
Материалы по теме
Еврокомиссар призвала Венгрию отказаться от энергоносителей из России
Политика
В Румынии предупредили о «европейских Путиных» в случае проигрыша Украины
Политика
В МИД России заявили о невыполнении Молдавией договоренностей по газу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов Технологии и медиа, 00:00
Bloomberg узнал о нежелании Шольца продавать Турции Eurofighter Политика, 16 ноя, 23:53
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 16 ноя, 23:49
Замглавы города в Дагестане потерял кисть из-за взрыва гранаты Общество, 16 ноя, 23:30
Собака президента Молдавии Санду укусила лидера Австрии ван дер Беллена Политика, 16 ноя, 23:19
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 16 ноя, 23:19
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
«Коммерсантъ» назвал причину розыска основателя «Тануки» Бизнес, 16 ноя, 23:10
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 16 ноя, 22:58
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 16 ноя, 22:47
У больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС Политика, 16 ноя, 22:47
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 16 ноя, 22:39
The Guardian узнала о планах ЕС ввести санкции против сына Медведева Политика, 16 ноя, 22:33
По делу Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ Общество, 16 ноя, 22:31