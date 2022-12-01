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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Лавров заявил, что курс на расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ

Глава МИД России Лавров: курс на расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Курс на безоглядное расширение НАТО обесценил основные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблемам европейской безопасности.

«Исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя, и США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского <...> и в его линии на законодательное насаждение теории и практики нацизма», — заявил министр.

Он напомнил, что в 1990 году на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы подписали хартию, которая «зафиксировала эру конфронтации и раскола континента, провозгласила ликвидацию барьеров для построения подлинного общеевропейского дома без разделительных линий». Но выполнять «такие правильные декларации» помешало нежелание Запада предпринимать какие-то шаги и его стремление «сохранить свое доминирование».

«Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов», — сказал Лавров.

1–2 декабря в польском городе Лодзь проходит встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лавров на мероприятие не попал, поскольку власти Польши отказали ему во въезде, объяснив это наложенными на него санкциями Евросоюза.

В МИД России назвали решение Варшавы беспрецедентным, провокационным и несовместимым с ее статусом председателя организации. В ведомстве считают, что польские власти поставили регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал запрет Варшавы «головной болью для ОБСЕ».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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