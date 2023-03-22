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Глава МИД Австрии назвал неизбежным сохранение связей с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг: Достоевский и Чайковский остаются частью культуры Европы
Достоевский и Чайковский останутся частью западной культуры вне зависимости от политики, считает глава МИД Австрии
Александер Шалленберг
Александер Шалленберг (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Россия всегда будет очень важна для Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Reuters.

«Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всем — значит заблуждаться. Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она останется нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире», — сказал Шалленберг.

Он отметил, что не видит смысла в новых пакетах санкций против России, поскольку это «очень грубое оружие». «У нас уже было несколько крупных санкционных пакетов. Дайте им время заработать», — пояснил он.

Комментируя расследование американских властей в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen, чья дочка продолжает работу в России, Шалленберг отметил, что многие иностранные компании остаются в стране несмотря на санкции. «Давайте скажем честно — 91% западных компаний все еще остаются в России и делают то, что разумно: выжидают... В России есть немало американских банков, включая Bank of America», — сказал глава австрийского МИДа.

В январе Шалленберг заявил, что Западу нужно сохранять «чувство меры» в отношении санкций против России и «не переступать черту» — например, в виде полного запрета на выдачу виз россиянам. Шалленберг назвал военные действия на Украине «безумием», но подчеркнул, что несмотря на это западные страны должны сохранять диалог с Россией, думая о завтрашнем дне.

Россия не собирается закрывать «окно в Европу», заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне прошлого года. О том, что никакой изоляции России не происходит, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. 

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