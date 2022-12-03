МИД заявил о важности сохранения ОБСЕ после критики ее эффективности Кремлем

МИД заявил о важности ОБСЕ после критики ее эффективности Кремлем

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна сохраниться как «региональный общеевропейский форум, действующий на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств», говорится в совместном заявлении России и Белоруссии, опубликованном на сайте российского МИДа. Ведомство подчеркнуло, что документ остается открытым для присоединения других стран — членов объединения.

Россия и Белоруссия подчеркивают необходимость сохранения центральной координирующей роли ООН в межгосударственных отношениях и «дальнейшего укрепления главенствующей роли Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности, в содействии решению международных проблем».

«Убеждены в необходимости повышения эффективности ОБСЕ и устранения в ее деятельности «двойных стандартов», географических и тематических перекосов. <...> Выступаем за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности», — сказано в заявлении.

Москва и Минск считают, что действующее руководство ОБСЕ должно следовать принципам «беспристрастности, транспарентности и подотчетности».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил основные принципы ОБСЕ. «Исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя, и США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского <...> и в его линии на законодательное насаждение теории и практики нацизма», — сказал министр.

Эти слова прозвучали после того, как Польша не выдала Лаврову визу, из-за чего он не смог участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе, проходившей 1-2 декабря. Варшава объяснила решение наложенными на дипломата санкциями Евросоюза.

В МИД России назвали это решение беспрецедентным, провокационным и несовместимым с ее статусом председателя организации. В ведомстве считают, что польские власти поставили регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России.