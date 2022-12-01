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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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В Кремле ответили на вопрос о смысле оставаться в ОБСЕ

Дмитрий Песков увидел потерю эффективности ОБСЕ из-за ее отношения к России
Фото: osce.org
Фото: osce.org

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность из «антагонистической» позиции по отношению к России, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отвел на вопрос о том, есть ли для Москвы смысл сохранять членство в ОБСЕ.

«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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