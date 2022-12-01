В Кремле ответили на вопрос о смысле оставаться в ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность из «антагонистической» позиции по отношению к России, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отвел на вопрос о том, есть ли для Москвы смысл сохранять членство в ОБСЕ.
«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
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