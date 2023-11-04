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Россию пригласили на совет министров стран ОБСЕ в Северном Македонии

МИД: Россию пригласили на совет министров стран ОБСЕ в Северном Македонии

Россия получила приглашение на встречу глав Министерств иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ежегодная встреча глав МИД 57 стран-участников ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. В этом году в ОБСЕ председательствует министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

В 2022 году председателем ОБСЕ была Польша, а именно глава МИД страны Збигнев Рау. Ежегодная министерская встреча проходила 1 и 2 декбаря в городе Лодзь. Глава МИД России Сергей Лавров в ней не участвовал, поскольку польские власти отказали ему во въезде. С февраля министр находится под санкциями Евросоюза. Российскую делегацию возглавил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Комментируя председательство Варшавы в ОБСЕ в 2022 году, в МИД России выразили мнение, что в течение всего года она «делала все, что могла», для «эрозии» культуры консенсуса в организации и стимулировала «опасные центробежные тенденции». Большинство мероприятий, заявили в ведомстве, было отменено и проводилось в «суррогатном» формате с неконсенсусной и «подрывной» повесткой дня.

Теги
МИД ОБСЕ Северная Македония Александр Грушко
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