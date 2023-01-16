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Австрия призвала Запад не переступать черту с запретом виз для россиян

Глава МИД Австрии Шалленберг: запрет виз для 144 млн россиян будет переходом за черту
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что западные страны должны сохранять диалог с Россией, думая о завтрашнем дне

Западу нужно сохранять «чувство меры» в отношении санкций против России, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на конференции в Париже, передает Kronen Zeitung.

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — цитирует его слова издание.

Шалленберг назвал военные действия на Украине «безумием», но подчеркнул, что несмотря на это западные страны должны сохранять диалог с Россией, думая о завтрашнем дне. Россия останется частью европейской истории и культуры, отметил он. А в политическом плане европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу.

В этой связи Шалленберг подверг критике решение не приглашать главу МИД России Сергея Лаврова на последнюю встречу ОБСЕ в Польше. «ОБСЕ — одна из немногих оставшихся площадок, на которых есть российские дипломаты и они должны выслушивать наши аргументы и нашу резкую критику», — сказал министр. В ноябре Польша не разрешила Лаврову въезжать в страну для участия в мероприятии. В российском МИДе сочли этот шаг «беспрецедентным и провокационным».

По словам Шалленберга, «сохранение чувства меры» в отношении антироссийских ограничений — одна из главных задач 2023 года.

Прекращение выдачи виз всем россиянам в конце июля 2022 года поддержали основные политические партии Финляндии. За прекращение выдачи шенгена также выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Остановить выдачу виз предлагали Польша и Бельгия.

В августе официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что в ЕС начали обсуждать запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. К 25 октября выдачу туристических виз россиянам приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Польша Литва, Латвия и Эстония, часть этих стран закрыла границы для российских туристов.

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В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что ЕС не может запретить выдачу краткосрочных виз, так как это не предусмотрено визовым кодексом сообщества. Определенным категориям граждан, например, журналистам, членам семей и диссидентам, необходимо их выдавать, подчеркивала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Кроме того, по ее словам, оформлять разрешающие въезд документы следует и по гуманитарным соображениям.

В Кремле обещали ответить ЕС «наилучшим образом», если союз прекратит выдавать россиянам визы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва будет внимательно наблюдать за ходом дискуссий по этому поводу.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Австрия ОБСЕ визы санкции
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