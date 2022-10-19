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Эрдоган призвал Зеленского к дипломатии «при любых обстоятельствах»

Реджеп Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта
Президент Турции поговорил с украинским лидером по телефону и напомнил ему о важности сохранения возможности для дипломатического урегулирования конфликта
Фото: Пресс-служба Президента Украины / Global Look Press
Фото: Пресс-служба Президента Украины / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает важным сохранить возможность для дипломатического разрешения конфликта на Украине при любых обстоятельствах. Об этом Эрдоган заявил украинскому лидеру в телефонном разговоре, сообщает портал Haberturk.

«Обсуждались последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что готов внести любой необходимый вклад в обеспечение переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Турция с самого начала спецоперации на Украине выступает посредником в российско-украинских переговорах и не раз предлагала провести саммит на своей территории, но лидеры России и Украины после начала спецоперации ни разу не встретились, а переговоры между делегациями двух стран заморожены с апреля.

Ранее в МИД Турции выразили сомнение в том, что переговоры по украинскому урегулированию и, в частности, встреча президентов России и Украины могут пройти в ближайшее время. «Мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров», — сказал 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Зеленский считает, что вести переговоры с Россией невозможно, так как ее лидеры «не уважают международное право». «Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право», — сказал Зеленский, выступая 13 октября на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Также президент Украины в начале октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Решение было принято единогласно на заседании Совета нацбезопасности 30 сентября. Это было сделано в ответ на проведение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и Запорожье референдумов о вхождении в состав России. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

Российская сторона усомнилась в том, что Украина действительно не станет вести переговоры. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, однажды Зеленский «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — добавил министр.

В Кремле также считают, что переговоры возможны, и заявляют, что готовы к диалогу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» 13 октября заявил, что целеполагание России не меняется: «Мы остаемся открытыми для переговоров для того, чтобы достичь наши цели». Он отметил, что пока у России не получилось договориться с «оппонентами» и ввод войск на Украину стал «крайним средством».

Российская сторона призывает Киев прекратить огонь и сесть за стол переговоров, весной 2022 года состоялось несколько раундов встреч, не принесших фактических результатов. Зеленский неоднократно просил о личных переговорах с Путиным, но Москва не видела для этого условий. В мае Зеленский говорил, что готов только на личные переговоры с Владимиром Путиным и на этой встрече может обсуждаться исключительно прекращение боевых действий.

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Украина Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Россия урегулирование переговоры конфликт

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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