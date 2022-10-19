Эрдоган призвал Зеленского к дипломатии «при любых обстоятельствах»

Президент Турции поговорил с украинским лидером по телефону и напомнил ему о важности сохранения возможности для дипломатического урегулирования конфликта

Фото: Пресс-служба Президента Украины / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает важным сохранить возможность для дипломатического разрешения конфликта на Украине при любых обстоятельствах. Об этом Эрдоган заявил украинскому лидеру в телефонном разговоре, сообщает портал Haberturk.

«Обсуждались последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах. Он подчеркнул, что готов внести любой необходимый вклад в обеспечение переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Турция с самого начала спецоперации на Украине выступает посредником в российско-украинских переговорах и не раз предлагала провести саммит на своей территории, но лидеры России и Украины после начала спецоперации ни разу не встретились, а переговоры между делегациями двух стран заморожены с апреля.

Ранее в МИД Турции выразили сомнение в том, что переговоры по украинскому урегулированию и, в частности, встреча президентов России и Украины могут пройти в ближайшее время. «Мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров», — сказал 14 октября на пресс-конференции глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Зеленский считает, что вести переговоры с Россией невозможно, так как ее лидеры «не уважают международное право». «Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право», — сказал Зеленский, выступая 13 октября на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Читайте на РБК Pro Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Статьи Pro Что нужно знать, чтобы выйти на международный рынок труда Что нужно знать, чтобы выйти на международный рынок труда Инструкции Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Инструкции Pro «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде Статьи Pro О чем не нужно писать в резюме на английском языке О чем не нужно писать в резюме на английском языке Инструкции Pro Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Статьи

Также президент Украины в начале октября ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Решение было принято единогласно на заседании Совета нацбезопасности 30 сентября. Это было сделано в ответ на проведение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и Запорожье референдумов о вхождении в состав России. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

Российская сторона усомнилась в том, что Украина действительно не станет вести переговоры. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, однажды Зеленский «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — добавил министр.

В Кремле также считают, что переговоры возможны, и заявляют, что готовы к диалогу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» 13 октября заявил, что целеполагание России не меняется: «Мы остаемся открытыми для переговоров для того, чтобы достичь наши цели». Он отметил, что пока у России не получилось договориться с «оппонентами» и ввод войск на Украину стал «крайним средством».

Российская сторона призывает Киев прекратить огонь и сесть за стол переговоров, весной 2022 года состоялось несколько раундов встреч, не принесших фактических результатов. Зеленский неоднократно просил о личных переговорах с Путиным, но Москва не видела для этого условий. В мае Зеленский говорил, что готов только на личные переговоры с Владимиром Путиным и на этой встрече может обсуждаться исключительно прекращение боевых действий.