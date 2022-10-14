В МИД Турции заявили об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу: встреча Путина и Зеленского в ближайшее время не предвидится

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Встреча президентов России и Украины в ближайшее время не предвидится, заявил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Турция с самого начала спецоперации на Украине выступает посредником в российско-украинских переговорах и не раз предлагала провести саммит на своей территории, но лидеры стран с конца февраля ни разу не встретились, а переговоры между делегациями заморожены с апреля.

Российская сторона призывает Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Владимир Зеленский в мае говорил, что готов только на личные переговоры с Владимиром Путиным и на этой встрече может обсуждаться исключительно прекращение боевых действий. Однако после признания Москвой референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

В Кремле, комментируя это решение, указали: «Чтобы вести переговоры, нужны две стороны». Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков посоветовал Зеленскому «никогда не говорить никогда».

13 октября украинский президент вновь заявил, что вести диалог с Россией невозможно, потому что ее лидеры «не уважают международное право».