Лавров допустил, что Зеленский «забудет» запрет на переговоры с Путиным

Лавров: Зеленский может «забыть» о запрете на переговоры с Путиным, если США «прикажут»

Зеленский может отменить свой запрет на переговоры с Путиным в том числе под влиянием США, заявил Лавров. Такой запрет президент Украины утвердил после того, как Россия подписала договоры о присоединении новых территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский может забыть о введенном им запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Путиным 4 октября. Это решение 30 сентября принял Совет нацбезопасности Украины. Таким образом Киев ответил на подписание в Кремле договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как заявил Зеленский, Украина во время переговоров с Россией выступала с инициативами и предлагала ей «договориться о сосуществовании на равных и справедливых условиях», однако пока у власти находится Путин, договориться с Россией «невозможно». «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал президент Украины.

В Кремле на это отметили, что для переговоров нужны «две стороны» и что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, Москва готова к переговорам с Киевом, но не будет обсуждать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — заявил он.