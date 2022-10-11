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Лавров допустил, что Зеленский «забудет» запрет на переговоры с Путиным

Лавров: Зеленский может «забыть» о запрете на переговоры с Путиным, если США «прикажут»
Зеленский может отменить свой запрет на переговоры с Путиным в том числе под влиянием США, заявил Лавров. Такой запрет президент Украины утвердил после того, как Россия подписала договоры о присоединении новых территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский может забыть о введенном им запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Путиным 4 октября. Это решение 30 сентября принял Совет нацбезопасности Украины. Таким образом Киев ответил на подписание в Кремле договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как заявил Зеленский, Украина во время переговоров с Россией выступала с инициативами и предлагала ей «договориться о сосуществовании на равных и справедливых условиях», однако пока у власти находится Путин, договориться с Россией «невозможно». «Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал президент Украины.

В Кремле на это отметили, что для переговоров нужны «две стороны» и что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

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По словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, Москва готова к переговорам с Киевом, но не будет обсуждать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — заявил он.

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переговоры Владимир Зеленский Украина Сергей Лавров МИД Владимир Путин Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

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