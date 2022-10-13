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Кремль допустил достижение целей на Украине путем переговоров

Песков: цели военной операции не изменились, но их можно достичь путем переговоров
Украина отказалась вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В Кремле отметили, что Москва открыта к переговорам, целей можно добиться и дипломатическим путем
Фото: Jamie Squire / Getty Images
Фото: Jamie Squire / Getty Images

Договориться с «оппонентами» у России не получилось, ввод войск на Украину стал «крайним средством», поскольку Москва не смогла добиться желаемого политико-дипломатическими инструментами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Он заверил, что направление действий российских войск и целеполагание России не меняется: «мы остаемся открытыми для переговоров для того, чтобы достичь наши цели».

Украина официально отказалась от переговоров с Россией в начале октября, после проведения референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, о таком решении в Киеве ранее не раз предупреждали. Президент Владимир Зеленский пояснил, что Украина готова к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом» России. Позднее он обвинил российские власти в неуважении к международным договорам, подчеркнув, что дипломатия имеет силу, когда не применяется оружие.

«Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает», — пояснил он.

Российская сторона усомнилась, что Украина действительно не станет вести переговоры. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, однажды Зеленский «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — добавил министр.

В Белом доме ранее неоднократно говорили, что выход из конфликта следует искать дипломатическим путем, однако подчеркивали, что не станут подталкивать Киев к переговорам с Москвой. «Президент Зеленский сам будет определять, как будет решаться вопрос о победе, когда и на каких условиях, а мы будем делать все, чтобы он мог добиться успехов на поле боя», — указывал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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