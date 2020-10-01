Песков заявил о работе ЦРУ с Навальным

Пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле располагают информацией о работе с оппозиционером американских спецслужб

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

С российским оппозиционером Алексеем Навальным в эти дни работает ЦРУ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «есть такая информация».

Комментируя заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что все случившееся с Навальным «срежиссировано спецслужбами западных стран», Песков сказал, что такая информация действительно есть. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

На уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом таких утверждений, Песков отвечать отказался. «Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать», — сказал он.

Комментируя утверждение Навального в интервью немецкому журналу Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин, Песков заявил, что «это риторика, которая граничит с оскорблениями». «Мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии», — сказал Песков.