Навальный фразой «я не боюсь» рассказал о планах по возвращению в Россию

Политик заявил, что вернется в Россию, и назвал свою версию того, кто мог стоять за возможным покушением на его жизнь

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал Навальный.

По его словам, у него есть лишь одно предположение, кто мог стоять за покушением на его жизнь.

«Я утверждаю, что за случившимся стоит [президент России Владимир] Путин, а других версий преступления у меня нет», — заявил политик.