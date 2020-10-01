Навальный фразой «я не боюсь» рассказал о планах по возвращению в Россию

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в местную больницу, а через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
В начале сентября правительство Германии заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Позднее немецкие власти сообщили, что это вещество в анализах политика также обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.
Российские врачи версию с отравлением исключили, назвав основным диагнозом нарушение обмена веществ. В Кремле, в свою очередь, заявили, что перед отправкой в Германию у Навального был взят целый комплекс анализов, однако никаких ядов в его организме тогда не нашли. После госпитализации оппозиционера МВД начало доследственную проверку.
Россия после обвинений в отравлении Навального запросила у Германии результаты анализов политика, однако до сих пор их не получила. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москве «морочат голову». В ФРГ на запрос России не отвечают и направляют в Организацию по запрещению химического оружия, а там, в свою очередь, просят обратиться в Берлин, отметил он.
23 сентября Навального выписали из «Шарите». Пока политик находится в Германии.