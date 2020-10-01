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Отравление Навального ,  
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Навальный фразой «я не боюсь» рассказал о планах по возвращению в Россию

Политик заявил, что вернется в Россию, и назвал свою версию того, кто мог стоять за возможным покушением на его жизнь
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал Навальный.

По его словам, у него есть лишь одно предположение, кто мог стоять за покушением на его жизнь.

«Я утверждаю, что за случившимся стоит [президент России Владимир] Путин, а других версий преступления у меня нет», — заявил политик.

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Алексей Навальный

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в местную больницу, а через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября правительство Германии заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Позднее немецкие власти сообщили, что это вещество в анализах политика также обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.

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Российские врачи версию с отравлением исключили, назвав основным диагнозом нарушение обмена веществ. В Кремле, в свою очередь, заявили, что перед отправкой в Германию у Навального был взят целый комплекс анализов, однако никаких ядов в его организме тогда не нашли. После госпитализации оппозиционера МВД начало доследственную проверку.

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Фото:Christoph Soeder / dpa via AP

Россия после обвинений в отравлении Навального запросила у Германии результаты анализов политика, однако до сих пор их не получила. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Москве «морочат голову». В ФРГ на запрос России не отвечают и направляют в Организацию по запрещению химического оружия, а там, в свою очередь, просят обратиться в Берлин, отметил он.

23 сентября Навального выписали из «Шарите». Пока политик находится в Германии.

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный Владимир Путин
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