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Отравление Навального ,  
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The Guardian назвала цель отравления Навального

Источники издания заявили о причастности ФСБ к отравлению, которое, по их данным, могло быть организовано с целью вынудить Алексея Навального покинуть страну
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман / ТАСС)

Отравление Алексея Навального могло быть организовано не с целью убить оппозиционера, а для того, чтобы вынудить его покинуть страну. К этому выводу пришли западные спецслужбы, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Выбор «Новичка» был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых остаются засекречены. [Собеседники] подчеркнули, что, если бы ФСБ хотело убить Навального, оно могло бы это сделать», — пишет издание.

Два источника издания заявили, что западные спецслужбы считают, что за отравлением стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). «Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну», — передает газета их слова.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

За что отвечает Вторая служба

Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Сотрудники Второй службы ФСБ сопровождают дела, связанные с терроризмом, экстремизмом или политикой. Например, они задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова и т.п. Это подразделение сопровождало дела режиссера Кирилла Серебренникова и сенатора Рауфа Арашукова.

Вторая служба вела оперативное сопровождение «болотного дела», которое расследовал СКР по итогам «Марша миллионов» 6 мая 2012 года.

The Guardian пишет, что в том, что за отравлением Навального стоит именно ФСБ, уверены спецслужбы трех стран — Великобритании, Франции и Германии. Официально власти этих стран не заявляли о причастности именно ФСБ, однако, указывает The Guardian, это подтверждается тем, что санкции из-за нарушения Конвенции о запрещении химического оружия были введены в том числе против директора службы Александра Бортникова.

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15 октября ЕС ввел санкции против шести российских граждан и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Формальным поводом для санкций стало нарушение Конвенции о запрещении химического оружия — по версии западных стран, оппозиционер был отравлен ядом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Россия причастность к отравлению Алексея Навального отрицает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что европейские санкции в Кремле расценивают как «сознательный недружественный шаг».

Автор
Георгий Тадтаев
Алексей Навальный ФСБ отравление новичок
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