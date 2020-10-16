The Guardian назвала цель отравления Навального
Отравление Алексея Навального могло быть организовано не с целью убить оппозиционера, а для того, чтобы вынудить его покинуть страну. К этому выводу пришли западные спецслужбы, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
«Выбор «Новичка» был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых остаются засекречены. [Собеседники] подчеркнули, что, если бы ФСБ хотело убить Навального, оно могло бы это сделать», — пишет издание.
Два источника издания заявили, что западные спецслужбы считают, что за отравлением стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). «Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну», — передает газета их слова.
За что отвечает Вторая служба
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Сотрудники Второй службы ФСБ сопровождают дела, связанные с терроризмом, экстремизмом или политикой. Например, они задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова и т.п. Это подразделение сопровождало дела режиссера Кирилла Серебренникова и сенатора Рауфа Арашукова.
Вторая служба вела оперативное сопровождение «болотного дела», которое расследовал СКР по итогам «Марша миллионов» 6 мая 2012 года.