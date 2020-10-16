The Guardian назвала цель отравления Навального

Источники издания заявили о причастности ФСБ к отравлению, которое, по их данным, могло быть организовано с целью вынудить Алексея Навального покинуть страну

Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман / ТАСС)

Отравление Алексея Навального могло быть организовано не с целью убить оппозиционера, а для того, чтобы вынудить его покинуть страну. К этому выводу пришли западные спецслужбы, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Выбор «Новичка» был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых остаются засекречены. [Собеседники] подчеркнули, что, если бы ФСБ хотело убить Навального, оно могло бы это сделать», — пишет издание.

Два источника издания заявили, что западные спецслужбы считают, что за отравлением стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). «Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну», — передает газета их слова.