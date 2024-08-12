Путин пообещал достойный ответ России на вторжение в Курскую область
Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Киеву за его действия в приграничных регионах. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской области.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — сказал президент.
Путин также отметил, что главная задача сейчас — «выдавить, выбить противника с наших территорий» и совместно с пограничной службой обеспечить прикрытие госграниц.
Владимир Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарёво. В нем участвовали члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.
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