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В Турции не увидели «похолодания» в отношениях с Россией

Представитель Эрдогана Кылыч: похолодания в отношениях с Россией нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Главный советник Эрдогана заявил, что в отношениях Москвы и Анкары нет похолодания, добавив, что продолжается обсуждение визита Путина в Турцию. Кроме того, он рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки
Акиф Чагатай Кылыч
Акиф Чагатай Кылыч (Фото: Karlheinz Schindler / dpa / Zentralbild / Global Look Press)

В отношениях Анкары и Москвы нет похолодания, заявил главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч в эфире CNN Türk.

«Как лидер страны — члена НАТО наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] — единственный, кто может вести переговоры с обеими сторонами, и мы должны это увидеть», — сказал он (цитата по Hürriyet).

Кылыч добавил, что продолжается обсуждение визита президента России Владимира Путина в Турцию. Кроме того, турецкие власти продолжают работу над возобновлением зернового коридора в Черном море, рассказал он.

Эрдоган в начале июля говорил, что Путин может посетить Турцию в августе. Кремль, комментируя его слова, сказал, что контакты двух лидеров возможны, но точных дат пока нет. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин обещал Эрдогану приехать в Турцию.

Турецкий президент заявил о намерении лично обсудить с Путиным возвращение на Украину командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), о котором Киев сообщил 8 июля. Согласно достигнутым договоренностям при обмене пленными, они должны были оставаться в Турции до конца военных действий.

Кремль тогда назвал произошедшее нарушением договоренностей как Киевом, так и Анкарой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москву не поставили в известность о таком решении. Позже представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара объяснила свои действия Москве и напряженности в отношениях сторон нет.

Позднее турецкий телеканал A Haber сообщил, что встреча президентов может состояться в конце августа или начале сентября, при этом рассматривается вариант визита Эрдогана в Россию. Темой разговора двух глав государств A Haber называл зерновую сделку, в которой Москва приостановила участие в середине июля. Эрдоган обещал обсудить это с Путиным.

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Россия заверила, что вернется к соглашениям, если будут выполнены условия российской стороны, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты. Bild со ссылкой на служебную переписку между МИДом и посольствами России и Турции передавал, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки.

После возвращения командиров «Азова» и выхода России из зерновой сделки звучали мнения, что отношения Анкары и Москвы ухудшились. The Wall Street Journal в конце июля писал, что Путин не отвечает на звонки Эрдогана и отказывается обсуждать возвращение к сделке. «Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше. <...> Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана», — приводил WSJ слова бывшего высокопоставленного дипломата, работавшего в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер.

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Турция Россия похолодание Зерновая сделка Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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