Кремль рассказал, когда зерновая сделка будет немедленно возобновлена

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США не нужно обеспечивать безопасность для выполнения российской части зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Американцам не нужно обеспечивать никакой безопасности, она обеспечивалась в рамках сделки и без американцев. Они должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие гарантии должны предоставить России, чтобы она вернулась к участию в инициативе.

Представитель Кремля подчеркнул, что США стоит «не пообещать, а выполнить» это, и как только это осуществится, «сделка незамедлительно будет возобновлена».

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что при возвращении России к зерновой сделке Вашингтон готов гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия. Вместе с этим он отметил, что заявления Москвы о том, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений, некорректны. По его словам, «когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде».

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в инициативе. Президент Владимир Путин говорил, что Москва вернется к сделке только после того, как будут выполнены ее требования, в частности переподключение Россельхозбанка в международной системе SWIFT, отмена ограничений на страхование и перестрахование судов, снятие запрета на доступ в порты.