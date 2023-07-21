Эрдоган пообещал добиться продления зерновой сделки после визита Путина

Эрдоган ожидает визита Путина в августе, Кремль пока точные даты не называл, хотя не исключал возможности контактов президентов. Черноморская инициатива по вывозу зерна прекратила действие 18 июля из-за приостановки участия России

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Зерновая сделка может возобновиться после визита президента России Владимира Путина в Турцию, который обсуждается, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — цитирует Эрдогана Milliyet.

О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сказал, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет. Турецкий президент также заявил о намерении лично обсудить с Путиным возвращение на Украину командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), о котором Киев сообщил 8 июля.

Действие зерновой сделки остановилось 18 июля, Россия продлевать свое участие в ней не стала, хотя не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

Боррель допустил рост вывоза зерна с Украины по «маршрутам солидарности» Политика

Минобороны России также объявило, что может считать все суда, проходящие через Черное море в украинские порты, носителями грузов военного назначения. Аналогичное заявление сделала Украина, предупредив, что суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина намерена продолжать выполнение сделки и без России, предложения об этом она направила Турции и ООН.