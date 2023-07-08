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В Кремле заявили, что даты встречи Путина с Эрдоганом пока нет

Песков: точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет, но контакты возможны
Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Контакты президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но точных дат пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Контакты возможны. Точных дат пока нет», — ответил Песков на вопрос о том, готовится ли визит президента России в Турцию в августе.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара ожидает визита Путина в Турцию в августе. Он уточнил, что намерен обсудить с российским коллегой продление зерновой сделки и обмен военнопленными с Украиной.

Президент Турции также отметил, что собирается обсуждать обмен военнопленными с Путиным в ходе телефонных переговоров до его приезда в страну.

Накануне, 7 июля, в Турцию впервые с начала боевых действий приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с Эрдоганом. Политики обсудили военный конфликт на Украине, зерновую сделку, обмен военнопленными с Россией, а также возможное членство Украины в НАТО. В Кремле в этот же день допустили контакты российского и турецкого президентов после переговоров Эрдогана с Зеленским.

О том, что Путин может посетить Турцию после инаугурации Эрдогана, ранее сообщала Hürriyet. Мероприятие состоялось в начале июня. До этого корреспондент газеты Ханде Фират рассказывала, что российский лидер совершит «отдельный визит».

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Помощник российского президента Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что Путин и Эрдоган могут обсудить зерновую сделку и конфликт на Украине на предстоящей встрече. Однако понимания относительно сроков визита пока нет, так как подготовка к нему еще не началась, говорил он 16 июня.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. Она включала две части: «Черноморскую зерновую инициативу» (безопасный вывоз украинского зерна из трех портов страны) и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН (снятие ограничения на российский сельхозэкспорт). Срок действия сделки истекает 17 июля.

Российская сторона настаивает, что сейчас реализуется только первая часть соглашения. Россия прекратит свое участие в нем, если не будут выполнены условия второй части, предупреждали в Москве.

Среди требований России:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • снятие запрета на доступ в порты;
  • возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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