A Haber узнал новые сроки возможной встречи Путина и Эрдогана

О возможной встрече лидеров в августе стало известно еще в июле, дата визита пока не определена, также непонятно, Путин ли поедет в Турцию, или Эрдоган в Россию. Ожидается, что главным вопросом встречи будет зерновая сделка

Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Анонсировавшаяся на август встреча турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце месяца или начале сентября, сообщает A Haber.

Телеканал отмечает, что Анкара ожидает приезда Путина в Турцию, но возможен вариант, что Эрдоган отправится с визитом в Россию. Темой разговора двух глав государств A Haber называет зерновую сделку, которая не действует уже почти месяц.

Сделка была заключена летом 2022-го Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН и включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.



С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Турецкий лидер еще до завершения зерновой сделки заявил, что ожидает Путина с визитом в августе для ее обсуждения. В конце месяца российский президент сказал, что либо он поедет в Турцию на встречу с коллегой, либо Эрдоган приедет в Россию.

2 августа главы государств провели телефонные переговоры. С турецкой стороны заявили, что политики достигли договоренности о встрече. Путин и Эрдоган также обсуждали зерновую сделку. По словам последнего, Турция будет прикладывать дипломатические усилия для возобновления соглашения, приостановка которого на длительный срок «никому не принесет пользы» и ударит по странам, нуждающимся в поставках продовольствия.



Путин, в свою очередь, отметил, что продление сделки было лишено смысла «в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части» соглашения. Глава государства указал, что Москва вернется к сделке, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в ней обязательства перед Россией».