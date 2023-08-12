branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
ПСБ открыл новое отделение в Мариуполе Пресс-релиз, 18:54
Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области Политика, 18:47
Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов Финансы, 18:32
Дзюба оскорбил журналиста после матча чемпионата России Спорт, 18:17
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России Технологии и медиа, 18:12
В очередях на Крымском мосту скопилось почти 1300 машин Политика, 17:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
A Haber узнал новые сроки возможной встречи Путина и Эрдогана Политика, 17:42
Белорусские десантники завершили подготовку с участием ЧВК «Вагнер» Политика, 17:34
Фигуристка Алена Косторная вышла замуж Спорт, 17:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Усманов пожаловался в немецкий конституционный суд после обыска на яхте Бизнес, 17:20
Непомнящий сыграл вничью в первой партии 1/8 финала Кубка мира Спорт, 17:09
Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 17:08
Политика ,  
0 

A Haber узнал новые сроки возможной встречи Путина и Эрдогана

A Haber назвал сроки встречи Путина и Эрдогана: конец августа — начало сентября
О возможной встрече лидеров в августе стало известно еще в июле, дата визита пока не определена, также непонятно, Путин ли поедет в Турцию, или Эрдоган в Россию. Ожидается, что главным вопросом встречи будет зерновая сделка
Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Анонсировавшаяся на август встреча турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце месяца или начале сентября, сообщает A Haber.

Телеканал отмечает, что Анкара ожидает приезда Путина в Турцию, но возможен вариант, что Эрдоган отправится с визитом в Россию. Темой разговора двух глав государств A Haber называет зерновую сделку, которая не действует уже почти месяц.

Сделка была заключена летом 2022-го Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН и включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

Турецкий лидер еще до завершения зерновой сделки заявил, что ожидает Путина с визитом в августе для ее обсуждения. В конце месяца российский президент сказал, что либо он поедет в Турцию на встречу с коллегой, либо Эрдоган приедет в Россию.

2 августа главы государств провели телефонные переговоры. С турецкой стороны заявили, что политики достигли договоренности о встрече. Путин и Эрдоган также обсуждали зерновую сделку. По словам последнего, Турция будет прикладывать дипломатические усилия для возобновления соглашения, приостановка которого на длительный срок «никому не принесет пользы» и ударит по странам, нуждающимся в поставках продовольствия.

Путин, в свою очередь, отметил, что продление сделки было лишено смысла «в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части» соглашения. Глава государства указал, что Москва вернется к сделке, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в ней обязательства перед Россией».

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция Зерновая сделка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган предложит Путину новый подход к зерновой сделке
Политика
В Турции заявили об отказе Путина от разговора о зерне с Эрдоганом
Политика
Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки
Политика