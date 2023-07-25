Ушаков рассказал об обещании Путина приехать к Эрдогану

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Визит президента Владимира Путина в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом есть в планах Кремля, но о его конкретных датах говорить пока рано, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается контактов с Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и российской, и турецкой стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию. Но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Но имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию», — сказал Ушаков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о предпосылках для возобновления зерновой сделки Ушаков ответил, что это зависит от выполнения российской части пакетного соглашения.

«Ситуация сейчас ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности президентом, мы прекратили участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реализовываться на практике», — пояснил помощник президента.

Он добавил, что «сделка окончательно не свернута, она приостановлена».

Эрдоган называл соглашение о вывозе украинского зерна через порты Черного моря одним из главных прорывов и дипломатических достижений. После решения России приостановить участие в соглашении турецкий президент заявил, что сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию.



«Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — сказал он.



О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сказал, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет. Турецкий президент также заявил о намерении лично обсудить с Путиным возвращение на Украину командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), о котором Киев сообщил 8 июля.

Черноморская инициатива по вывозу зерна с Украины была согласована в июле 2022 года, соглашение несколько раз продлевалось, но Россия отказалась от него в июле 2023 года, обвинив Запад в невыполнении российской части соглашения.