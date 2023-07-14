В Анкаре заявили, что объяснили России передачу командиров «Азова» Киеву

Турция объяснила России решение передать Украине командиров «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщил в эфире Haberturk представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Челик не привел подробностей, в том числе не уточнил, кто и когда довел до Москвы доводы Анкары. По его словам, напряженности в отношениях двух стран нет.

Пять командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега — вернулись на Украину 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посещал Турцию и встречался с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этой стране командиры оказались после обмена пленными между Москвой и Киевом осенью 2022 года. Тогда Россия получила 50 человек, Украина — 215. Обмен произошел при посредничестве Анкары, по условиям соглашения, о котором рассказывал Эрдоган, командиры «Азова» должны были остаться в его стране до окончания военных действий.

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей как Киевом, так и Анкарой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москву не поставили в известность о таком решении.

Эрдоган после этого сказал, что хотел бы обсудить вопрос лично с президентом России Владимиром Путиным, если тот посетит страну в августе. По словам президента, Анкаре поступил запрос на освобождение командиров «Азова», и турецкая сторона дала положительный ответ. «После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — заявил он.