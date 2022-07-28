Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Такое решение невозможно по законам ЕС; кроме того, санкции Брюсселя направлены против правительства и бизнеса, а не российских граждан, заверили в Еврокомиссии. К запрету на визы для россиян недавно призвали в Финляндии

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Так в Еврокомиссии ответили на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat о возможности прекращения выдачи российским гражданам туристических виз.

«Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — цитирует издание ответ ЕК.

Санкции Брюсселя направлены «в первую очередь и главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых россиян, подчеркнули в Еврокомиссии.

Там напомнили, что решение о выдаче шенгенской визы в каждом конкретном случае принимает та или иная страна ЕС. При этом государства — члены Евросоюза должны учитывать, будет ли приезд туриста угрожать национальной безопасности, общественному порядку или международным отношениям. Если это так, то в разрешении на въезд конкретному кандидату может быть отказано.

После начала российской военной операции на Украине выдачу виз россиянам приостановили Эстония, Латвия, Литва, Чехия. С призывами прекратить предоставление виз российским гражданам сразу после выступили министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. ЕС 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, то есть выдачу краткосрочных виз официальным лицам и предпринимателям по упрощенной процедуре.

25 июля основные парламентские партии Финляндии (Социал-демократическая партия, Коалиционная партия, «Истинные финны» и «Финляндский центр») выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам. В день снятия в России всех связанных с коронавирусом ограничений число пересекших российско-финскую сухопутную границу людей достигло допандемийного уровня — более 5 тыс. человек. Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала абсурдом возможность для граждан России ездить на Запад «как ни в чем не бывало». Член Партии зеленых Саара Хюрккё заявила, что лучшим вариантом было бы решение на уровне ЕС: оно «имело бы наибольшее влияние».

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МИД России после этих сообщений предупредил Хельсинки об ответных мерах в случае отказа от выдачи шенгенских туристических виз россиянам. «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — уверена представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила о росте напряженности в Европе в случае такого шага со стороны финских властей и задалась вопросом, является ли эта инициатива «вступительным взносом в НАТО».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на подобные меры «эмоционального характера» со стороны стран ЕС.

Директор консульского департамента российского дипведомства Иван Волынкин не исключил возможности прекращения выдачи россиянам шенгенских виз. «В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил он.

После этого источник «РИА Новости» в постоянном представительстве ЕС в Москве сказал, что в Брюсселе не принимали решений о прекращении выдачи виз.