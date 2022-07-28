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Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Такое решение невозможно по законам ЕС; кроме того, санкции Брюсселя направлены против правительства и бизнеса, а не российских граждан, заверили в Еврокомиссии. К запрету на визы для россиян недавно призвали в Финляндии
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. Так в Еврокомиссии ответили на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat о возможности прекращения выдачи российским гражданам туристических виз.

«Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — цитирует издание ответ ЕК.

Санкции Брюсселя направлены «в первую очередь и главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых россиян, подчеркнули в Еврокомиссии.

Там напомнили, что решение о выдаче шенгенской визы в каждом конкретном случае принимает та или иная страна ЕС. При этом государства — члены Евросоюза должны учитывать, будет ли приезд туриста угрожать национальной безопасности, общественному порядку или международным отношениям. Если это так, то в разрешении на въезд конкретному кандидату может быть отказано.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине выдачу виз россиянам приостановили Эстония, Латвия, Литва, Чехия. С призывами прекратить предоставление виз российским гражданам сразу после выступили министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. ЕС 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, то есть выдачу краткосрочных виз официальным лицам и предпринимателям по упрощенной процедуре.

25 июля основные парламентские партии Финляндии (Социал-демократическая партия, Коалиционная партия, «Истинные финны» и «Финляндский центр») выступили за отказ от выдачи туристических виз россиянам. В день снятия в России всех связанных с коронавирусом ограничений число пересекших российско-финскую сухопутную границу людей достигло допандемийного уровня — более 5 тыс. человек. Представитель Коалиционной партии, член парламентского комитета по иностранным делам Элина Валтонен назвала абсурдом возможность для граждан России ездить на Запад «как ни в чем не бывало». Член Партии зеленых Саара Хюрккё заявила, что лучшим вариантом было бы решение на уровне ЕС: оно «имело бы наибольшее влияние».

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МИД России после этих сообщений предупредил Хельсинки об ответных мерах в случае отказа от выдачи шенгенских туристических виз россиянам. «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — уверена представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила о росте напряженности в Европе в случае такого шага со стороны финских властей и задалась вопросом, является ли эта инициатива «вступительным взносом в НАТО».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на подобные меры «эмоционального характера» со стороны стран ЕС.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Директор консульского департамента российского дипведомства Иван Волынкин не исключил возможности прекращения выдачи россиянам шенгенских виз. «В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил он.

После этого источник «РИА Новости» в постоянном представительстве ЕС в Москве сказал, что в Брюсселе не принимали решений о прекращении выдачи виз.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Еврокомиссия ЕС шенгенская виза
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