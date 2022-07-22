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Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знать

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими. РБК приводит самое важное из него
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Кого ЕС внес в санкционный список

В санкционный список Евросоюза по России добавлены 48 физических лиц и девять юридических лиц (компаний и организаций). Среди них — дети главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева, двоюродный брат бизнесмена Олега Дерипаски, первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов (в санкционные списки США и Великобритании он не входит), мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова, теперь уже бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын (ушел с поста, чтобы не подвергать компанию санкционному риску), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, несколько региональных законодателей, военных начальников, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Среди юрлиц — севастопольская стивидорная компания «Авлита», которую ЕС обвиняет в причастности к погрузке в порту Севастополя украинского зерна, федеральное агентство Россотрудничество, Сбербанк. Последний ранее уже был внесен в санкционные списки США и Великобритании, теперь Сбербанк не сможет вести бизнес и с европейскими организациями. В июне банк по решению ЕС был отключен от системы межбанковских финансовых сообщений SWIFT.

Вместе с тем банку предоставлено потенциальное исключение из режима санкций: компетентные органы страны ЕС могут разморозить его средства (или разрешить ему пользоваться ими или услугами европейских компаний), если это необходимо для сворачивания к 22 августа 2023 года операций, контрактов и корреспондентских банковских отношений с европейскими организациями. Аналогичное разрешение может быть предоставлено Сбербанку для целей продажи его европейских «дочек» к 31 октября 2022 года (в марте сообщалось, что европейский Sberbank Europe AG будет ликвидирован, а принадлежащие ему европейские компании проданы).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Какие новые секторальные санкции введены

  • ЕС расширил список технологий двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию, дополнив перечень, в частности, водометами, полицейскими дубинками, шлемами, щитами, наручниками, насосами высокого давления, горячими камерами, кольцевыми магнитами, дозиметрами радиации, некоторыми вакцинами, некоторыми медицинскими продуктами с использованием ботулотоксина, наноматериалами, определенными подшипниками для работы в условиях высоких температур и т.д.

  • Запрещены покупки российского золота, отправленного из России после 22 июля. Под эмбарго попадают золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка (код товарной номенклатуры 7108), отходы золота (7112 91) и золотые монеты (7118 90), ювелирные изделия с использованием золота (7113, 7114). Также нельзя будет ввозить в ЕС, например, монеты, сделанные из российского золота в третьих странах. Ранее аналогичное эмбарго на импорт российского золота ввели США и Великобритания. Подавляющее большинство золота из России поставлялось в Лондон (в 2021 году на сумму более $15 млрд, по данным британской статистики), однако после этого оно могло реэкспортироваться в разные страны, включая США и ЕС, — теперь такие сделки будут запрещены. Эксперты говорили, что российское золото может быть перенаправлено на рынки Китая и Индии.

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Какие действующие санкционные меры усилены

  • Запрет на заходы судов, ходящих под российским флагом, в европейские порты дополнен запретом на заходы также в морские шлюзы (которые распространены, например, в Нидерландах — в Роттердаме, Амстердаме).

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

  • Запрет на прием депозитов от россиян на сумму свыше €100 тыс. в одном банке распространен на случаи, когда средства размещает компания, зарегистрированная за пределами Евросоюза, но подконтрольная российским гражданам.
  • Российские физлица, компании и организации, попавшие в санкционный список ЕС, будут обязаны до 1 сентября 2022 года или в течение шести недель после включения в санкционный список (в зависимости от того, что позднее) отчитаться о своих активах и средствах перед компетентными органами той страны ЕС, где находятся эти активы. Неясно, разрешат ли российские власти это сделать. Однако если подсанкционные лица не отчитаются, такой отказ будет сочтен обходом санкций — уголовно наказуемым деянием в любой стране ЕС (согласно предложению, внесенному Советом ЕС в мае 2022 года).
  • Европейские физические и юридические лица должны будут информировать компетентные органы о ставших им известными случаях, когда активы подсанкционных лиц и организаций должны были быть заморожены в ЕС, но не были заморожены по какой-то причине.

Какие послабления в режиме санкций предусмотрел ЕС

  • Банки ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, банк «Россия», ранее внесенные в санкционный список ЕС, смогут получить разрешение на использование замороженных средств или сделки с европейскими операторами, если это необходимо для закупок или транспортировки продовольствия или сельскохозяйственной продукции где бы то ни было (включая зерно и удобрения).

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Фото:Олег Яковлев / РБК

  • Как уже писал РБК 21 июля, госкомпаниям, которым в общем случае запрещены любые сделки с европейцами, в порядке исключения разрешили такие сделки, направленные на перевозку нефти и нефтепродуктов в третьи страны (поэтому, например, греческие судовладельцы смогут по-прежнему возить нефть в интересах этих госкомпаний). В список входят «Газпром нефть», «Роснефть», «Совкомфлот», «Ростех» и т.д. Аналогично разрешены сделки с европейцами, направленные на поставку в третьи страны фармацевтической, медицинской продукции, сельскохозяйственных товаров и продовольствия. Этим же госкомпаниям (всего их 12) разрешены транзакции в Европе, связанные с доступом к европейскому правосудию (например, к судебным или арбитражным разбирательствам с их участием).
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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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