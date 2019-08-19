Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой

Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой

Через два дня после взрыва под Северодвинском станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию, сообщили в Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. В России сбой объяснили проблемами с сетью и связью

Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо. Последний также написал об этом в Twitter.

По его словам, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию спустя два дня после ЧП. Со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его «проблемами с сетью и связью». Зербо отказался предположить, что могло привести к отключению.

«Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — сказал он.

Как отмечает издание, станции мониторинга являются частью международной сети, состоящей из сотен станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Станции отслеживают все, начиная от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.