Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой

РБК направил запрос в НПО «Тайфун» — организация занимается в том числе радиационным мониторингом. РБК также направил запрос в Росгидромет.

Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел 8 августа. Какого рода испытания проходили в тот день, в министерстве не пояснили. В «Росатоме» сообщили о ЧП во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько специалистов получили ранения.

Газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писала, что авария произошла во время испытаний прототипа ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой, которую российский президент Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Эксперты, опрошенные Reuters, также заявляли, что ЧП могло быть связано с тестами частей или технологий для запуска этой ракеты.

Позднее источник агентства связал взрыв под Северодвинском с российской программой разработки гиперзвуковых ракет, которая ставит под вопрос продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выводы, представленные в СМИ, призвал ориентироваться на информацию российских специалистов.

В день взрыва Росгидромет зафиксировал в Северодвинске скачок радиации. По данным метеорологов, ее уровень кратковременно достигал значений от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч. Позднее служба пояснила, что повышение радиационного фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Ядерный регулятор Норвегии также сообщил о появлении в воздухе незначительных количеств радиоактивного изотопа йода, не связывая превышение с ЧП под Северодвинском.