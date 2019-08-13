Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске

Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске

Глава США заявил, что у его страны есть похожие технологии

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп рассказал, что США «многое узнали» в результате взрыва на военном полигоне в России, где якобы испытывалась ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Своими мыслями по этому поводу он поделился в Twitter.

Трамп не сообщил, какие именно выводы американцы сделали из случившегося, однако указал, что у США есть собственные похожие, «хотя и более продвинутые технологии».

«Взрыв российского Skyfall («Буревестник» по классификации НАТО) заставил многих поволноваться касательно загрязнения воздуха в районе испытания и на большом расстоянии от них. Это нехорошо», — добавил Трамп.

О том, что в Архангельской области испытывался именно «Буревестник» вечером 13 августа сообщила The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. Речь идет о ракете, о которой рассказывал в своем послании Федеральному послании президент Владимир Путин. Ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал глава государства.



«Фонтанка» ранее писала, что на полигоне под Архангельском мог взорваться малогабаритный источник энергии с использованием делящихся материалов. Такой вывод издание сделало из слов научного руководителя Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Вячеслава Соловьева, который накануне выступил в эфире саровского телеканала «Канал-16».

Источники РБК в «Росатоме» рассказывали, что погибшие в Северодвинске сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания.