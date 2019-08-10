При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Инцидент произошел во время работ по техническому сопровождению «изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». При этом время и точное место события в сообщении не указаны. Пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение. Семьям погибших в «Росатоме» пообещали оказать помощь.

Доктор химических наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков пояснил РБК, что изотопные источники тока в первую очередь используются в космических аппаратах и обычно не представляют опасности для обслуживающего персонала. «При их разрушении люди, находящиеся рядом, могут пострадать. В изотопных источниках используются разные вещества в качестве топлива: плутоний, прометий, церий <...> [Радио]активность совершенно не сравнима с той, которая [наблюдается] при серьезных авариях на реакторах», — добавил он.

8 августа Минобороны, также не уточняя конкретное место, сообщило о двух погибших и шести пострадавших в результате взрыва на полигоне в Архангельской области, который произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным информагентств, речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска.