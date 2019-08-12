NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,49 +0,21 EUR Бирж. 73,45 +0,35 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. 66,25 64,32 EUR Нал. 74,25 72,30 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1212 +0,0009 BTC/USD Бирж. 11 424,00 -149,00 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 25 980,52 -1,17% Nasdaq 7 888,87 -0,88%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
TripAdvisor $50 (+23,33%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,78%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,76%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+76,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
TripAdvisor $50 (+23,33%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+28,78%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,76%) прогноз ING к 30.09.19
CBS $85 (+76,9%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Норвежские F-16 подлетели к российским стратегическим бомбардировщикам Политика, 20:46 Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса Общество, 20:43 Посольство США назвало поездку Путина в Крым неприемлемой Политика, 20:37 Соболь повторно оштрафовали на 300 тыс. руб. Общество, 20:16 ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму Политика, 20:10 Дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент с оскорблением судьи в Грозном Спорт, 20:06 Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации Общество, 20:04 В Сети появилось видео с места хлопка газа на юге Москвы Общество, 19:59 Певец Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Общество, 19:59 МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой Общество, 19:48 NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты Политика, 19:46 Туктамышева заявила о намерении всю карьеру работать с одним тренером Спорт, 19:33 Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России Экономика, 19:32 В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского Общество, 19:30
Политика ,  
0 
NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты
Взрыв в Архангельской области, в результате которого погибли сотрудники «Росатома», мог произойти при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, считает разведка США. В госкорпорации отмечали, что речь идет о ядерной батарее
Испытания крылатой ракеты «Буревестник», 2018 год (Фото: РИА Новости)

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО, — SSC-X-9 Skyfall). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Остальных деталей взрыва издание не приводит. О том, что авария могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска ракеты «Буревестник», сообщали опрошенные Reuters эксперты.

О создании «Буревестника» в прошлом году в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал глава государства.

Общество
«Росатом» заявил об испытании нового специзделия перед ЧП с сотрудниками

«Эта крылатая ракета, которой похвастался Путин, может достичь любого уголка Земли, потому что она частично приводится в действие небольшим ядерным реактором», — говорится в статье NYT.

Газета отмечает, что в недавних докладах Пентагона российские крылатые ракеты с ядерным двигателем упоминались как потенциальная новая угроза. Тем не менее, пишет издание, «первые испытания новых российских крылатых ракет оказались неудачными, и это произошло еще до инцидента на прошлой неделе». Как сообщало издание The Diplomat со ссылкой на разведданные США, с 2016 года, когда начались испытания «Буревестника», относительно успешным был тест, проведенный в ноябре 2017 года.

Политика
Глава ядерного центра назвал имена погибших при взрыве ракеты сотрудников

«Фонтанка» ранее писала, что на полигоне под Архангельском мог взорваться малогабаритный источник энергии с использованием делящихся материалов. Такой вывод издание сделало из слов научного руководителя Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Вячеслава Соловьева, который накануне выступил в эфире саровского телеканала «Канал-16». Как отметило издание, под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор. Однако представитель «Росатома» заявил «Фонтанке», что речь идет о ядерной батарее.

Как ранее сообщили РБК в госкорпорации, сотрудники, погибшие при испытаниях ракеты на морской платформе, занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. В ходе испытаний началось возгорание топлива с последующей детонацией. При взрыве погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. ЧП произошло во время испытания «нового специзделия», сообщали ранее в «Росатоме».

Общество
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Как заявили 8 августа в Минобороны, взрыв прогремел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ведомстве не уточняли, где именно произошел инцидент, однако информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска. После этого администрация Северодвинска сообщила о краткосрочном повышении радиационного фона в городе, однако позже эту информацию удалили с городского портала, поскольку ситуация находится в компетенции Минобороны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ракетные испытания, Архангельская область, взрыв
Материалы по теме
«Росатом» показал фотографии погибших при испытании ракеты сотрудников
Общество
«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter