NYT связала взрыв в Северодвинске с испытанием показанной Путиным ракеты

Взрыв в Архангельской области, в результате которого погибли сотрудники «Росатома», мог произойти при испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой, считает разведка США. В госкорпорации отмечали, что речь идет о ядерной батарее

Испытания крылатой ракеты «Буревестник», 2018 год (Фото: РИА Новости)

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО, — SSC-X-9 Skyfall). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Остальных деталей взрыва издание не приводит. О том, что авария могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска ракеты «Буревестник», сообщали опрошенные Reuters эксперты.

О создании «Буревестника» в прошлом году в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал глава государства.

«Эта крылатая ракета, которой похвастался Путин, может достичь любого уголка Земли, потому что она частично приводится в действие небольшим ядерным реактором», — говорится в статье NYT.