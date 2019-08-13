Песков ответил на данные американских СМИ о взрыве «Буревестника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что взрыв в Архангельской области произошел при испытании прототипа ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом передает корреспондент РБК.

По его словам, необходимо ориентироваться на информацию, которую дают российские специалисты. «Они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего», — уточнил он.

Кроме того, для Кремля не стали новостью слова Дональда Трампа о ракетных разработках США. «Было бы странно, если мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные, не занималась такими проектами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что российские разработки в области новых вооружений опережают уровень других стран и являются уникальными, о чем не раз говорил Путин.