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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,84%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Политика ,  
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Песков ответил на данные американских СМИ о взрыве «Буревестника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что взрыв в Архангельской области произошел при испытании прототипа ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом передает корреспондент РБК.

По его словам, необходимо ориентироваться на информацию, которую дают российские специалисты. «Они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего», — уточнил он.

Кроме того, для Кремля не стали новостью слова Дональда Трампа о ракетных разработках США. «Было бы странно, если мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные, не занималась такими проектами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что российские разработки в области новых вооружений опережают уровень других стран и являются уникальными, о чем не раз говорил Путин.

Политика
Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске

Ранее Трамп написал в Twitter, что США «многое узнали» после взрыва на военном полигоне под Архангельском. По его словам, Вашингтон располагает более современными технологиями.

О том, что в Архангельской области испытывался прототип ракеты «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall), 12 августа сообщала The New York Times. По данным издания, в докладах Пентагона российские крылатые ракеты упоминались как потенциальная новая угроза.

Как заявили 8 августа в Минобороны, взрыв прогремел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Архангельская область
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