Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,48 +0,42 EUR Бирж. 73,77 +0,37 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,05 65,57 EUR Нал. 74,42 72,58 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1096 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 504,00 +178,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 883,23 +1,19% Nasdaq 7 904,01 +1,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+19,9%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,9%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+19,9%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+21,9%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Клуб Ротенберга забил первый гол в чемпионате России по футболу Спорт, 20:34 Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ Общество, 20:31 Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады Общество, 20:29 В Котельниках арестовали устроившего стрельбу в магазине мужчину Общество, 20:17 В Крыму возбудили уголовное дело после убийства начальника отделения МЧС Общество, 20:13 «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Технологии и медиа, 20:08 Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Общество, 20:05 СМИ узнали об интересе московского «Динамо» к футболисту «Порту» Спорт, 20:01 «Яндекс» отказался заниматься редактурой новостей в агрегаторе Общество, 20:00 Судья удалил тренера «Оренбурга» за имитацию показа карточки в свой адрес Спорт, 19:57 У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Общество, 19:56 В Кремле связали освобождение Дельпаля с визитом Путина во Францию Политика, 19:52 В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Общество, 19:52 Гендиректор Cathay Pacific ушел в отставку на фоне беспорядков в Гонконге Бизнес, 19:38
Общество ,  
0 
Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака
В день взрыва на военном полигоне под Северодвинском в городе зафиксировали повышение радиационного фона. По данным Росгидромета, причиной стало облако радиоактивных инертных газов
Жительница города на одной из улиц Северодвинска (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске 8 августа было вызвано радиоактивным облаком, сообщается на сайте Росгидромета.

«Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения. — РБК) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — говорится в сообщении.

Кратковременное повышение радиационного фона зафиксировали на шести точках в Архангельской области около 12:00, тогда как в 14:30 ситуация нормализовалась. Как пояснили в Росгидромете, метеорологическая ситуация в Архангельской области 8 августа способствовала быстрому рассеиванию облака.

Общество
Ядерщики отчитались о радиационной обстановке на месте взрыва ракеты

8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний прогремел взрыв. В Минобороны сообщали о двух погибших, позже «Росатом» заявил, что ЧП произошло в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, погибли пять сотрудников госкорпорации. По данным Росгидромета, в этот день радиационный фон кратковременно достигал значений от 0,45  до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч.

После взрыва ракеты район Двинского залива Белого моря, рядом с которым произошел инцидент, был закрыт для свободного плавания, сообщал РБК замкапитана морского порта Архангельска Сергей Козуб.

В Минобороны не сообщали, какого рода испытания проходили на полигоне в Архангельской области. Газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что взрыв произошел при испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую президент России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию. Эту версию поддержали и опрошенные Reuters эксперты. При этом источник Reuters в администрации США заявил, что инцидент связан с программой гиперзвукового оружия (о скорости «Буревестника» не сообщалось).

Автор: Константин Нагаев
Теги: радиация, Северодвинск
Материалы по теме
Reuters связал взрыв под Северодвинском с испытанием сверхзвуковой ракеты
Политика
Власти и военные отказались от эвакуации жителей села под Северодвинском
Общество
Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter