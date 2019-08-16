Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака

В день взрыва на военном полигоне под Северодвинском в городе зафиксировали повышение радиационного фона. По данным Росгидромета, причиной стало облако радиоактивных инертных газов

Жительница города на одной из улиц Северодвинска (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске 8 августа было вызвано радиоактивным облаком, сообщается на сайте Росгидромета.

«Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения. — РБК) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — говорится в сообщении.

Кратковременное повышение радиационного фона зафиксировали на шести точках в Архангельской области около 12:00, тогда как в 14:30 ситуация нормализовалась. Как пояснили в Росгидромете, метеорологическая ситуация в Архангельской области 8 августа способствовала быстрому рассеиванию облака.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний прогремел взрыв. В Минобороны сообщали о двух погибших, позже «Росатом» заявил, что ЧП произошло в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, погибли пять сотрудников госкорпорации. По данным Росгидромета, в этот день радиационный фон кратковременно достигал значений от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч.