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Клишас назвал Литву «живущей на подачки Европы»

Сенатор выразил недоумение, что Литва, «живущая на подачки Европы», диктует России условия транзита. Так он прокомментировал информацию, что Вильнюс может получить от ЕС €1,7 млрд, если достигнет необходимых показателей
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал Литву страной, «живущей на подачки» Евросоюза и при этом диктующей России условия транзита в Калининградскую область.

Так он прокомментировал сообщение Baltnews о том, что до конца 2022 года Вильнюс может получить €1,7 млрд помощи от ЕС для оживления экономики и повышения ее устойчивости. При этом для получения выплаты Литва должна выполнить 33 показателя, тогда как на данный момент страна выполнила только 15 показателей.

«Литва, эти потерявшие суверенитет нищеброды, живущие на подачки из Европы, диктуют нам условия транзита в Калининград», — написал сенатор в Telegram.

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Литовские железные дороги 18 июня запретили транзит составов с некоторыми товарами между Калининградской областью и другими регионами России. В список запрещенных к транзиту для российского эксклава вошли установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений санкций ЕС, вступивших в силу 17 июня, а не ввела ограничения самостоятельно.

Кремль назвал эти меры незаконными. МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене. Представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.

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Позднее, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите в Калининград. Согласно представленному документу, запрет распространялся только на российские автотранспортные предприятия. Странам — членам ЕС оставили право на «эффективный контроль» за перевозками по железной дороге.

На следующий день губернатор Калининградской области отчитался о снятии 80% ограничений на транзит через Калининград.

Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти еще не завершили работу с Еврокомиссией, посвященную снятию ограничений на транзит через регион.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, заявила, что Вильнюс учтет разъяснения ЕК по железнодорожному транзиту в Калининградскую область, но не будет брать на себя ответственность за исполнение предложенного варианта.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Андрей Клишас Литва Калининградская область ЕС
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