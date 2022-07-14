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Кремль назвал незавершенной схему транзита через Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сделал свою работу, однако она еще не закончена. Необходимые для ее продолжения механизмы уже отлажены, завили в Кремле. Ранее Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений на транзит
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

Российские власти, в том числе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, еще не завершили работу с Еврокомиссией, посвященную снятию ограничений на транзит через регион, ее необходимо продолжить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля отметил, что Алиханов выполняет свою работу и ее механизм уже скоординирован и отлажен.

Конфликт вокруг транзита в российский эксклав обострился в середине июня, когда Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные составы с товарами, попавшими под европейские санкции. В Москве действия Вильнюса сочли незаконными, а Алиханов заявил, что начал работать над снятием ограничений.

Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите в Калининград. Согласно представленному документу, запрет распространялся только на российские автотранспортные предприятия. Грузовики не могут перевозить товары, попавшие под санкции, через территорию ЕС, в том числе транзитом, однако этот специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по этому маршруту. Странам — членам ЕС оставили право на «эффективный контроль» за перевозками по железной дороге. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения остался под запретом вне зависимости от того, каким образом их перевозят.

В МИДе обещали изучить разъяснения Еврокомиссии, а Алиханов объявил, что продолжит контакты с Евросоюзом вплоть до полного снятия ограничений.

14 июля губернатор отчитался о снятии 80% ограничений на транзит через Калининград и пояснил, что этого удалось добиться благодаря слаженной работе разных органов российской власти. Губернатор решил, что Брюссель рекомендовал ослабить ограничения, так как у европейцев случился «проблеск разума». Товары, ограничения на транзит которых сняты, отправят в Калининградскую область «буквально сегодня завтра», пообещал он.

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Алиханов заметил, что проблему еще полностью не решили, так как ограничения на автомобильный транзит ЕС не снял. «На наш взгляд, эти ограничения тоже должны быть полностью устранены», — заключил он. В российском МИДе также отметили, что у страны пока остались вопросы к ЕС насчет транзита.

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Теги
Татьяна Зыкина
Калининград транзит Антон Алиханов Дмитрий Песков Еврокомиссия Литва
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