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Президент Литвы призвал к политике «без иллюзий» по отношению к России

Литва не питала иллюзий по отношению к Москве, из-за чего не испытывает схожих с Германией проблем в зависимости от энергоресурсов из России, сказал Науседа. Он отметил, что теперь лидеры Европы столкнулись с «головной болью»
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Reuters)

Политика Литвы в отношении была эффективнее, чем у многих других европейских стран, поскольку в Вильнюсе не испытывали иллюзий по отношению к Москве, это подтверждает ситуация с поставками газа, заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью LRT.

«И поэтому сейчас, когда, скажем, в Германии думают, что делать в предстоящее холодное время года, нужно ли будет нормировать электроэнергию или другие энергоресурсы, мы ясно видим, что Литва не только заявила, но и фактически разорвала всякие энергетические связи с Россией и отказывается покупать и газ, и нефть, и электроэнергию», — перечислил Науседа.

По мнению президента Литвы, реалистичная политика (realpolitik) стала «большой головной болью» для ряда стран Запада, что доказывает верное направление пути Вильнюса. По его словам, сейчас Европе следует «пройти вакцинацию из России» на долгий срок, чтобы больше не нашлось политиков, которые бы через полтора года призвали укрепить с Москвой связи. Он подчеркнул: «чрезвычайно опасно следовать этим иллюзиям, как горько учила нас история так много раз».

Прежде в других странах Европы с сомнением относились к действиям Литвы, однако после того, как «угрозы материализовались», с Вильнюсом связываются лидеры европейских стран, продолжил Науседа. Уже несколько из них признали: «вы были правы и ваше определение и оценка ситуации были самыми точными и реалистичными», заявил литовский президент.

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Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

Литва стала первым государством Евросоюза, отказавшимся в апреле от поставок российского газа. В литовском Минэнергетики назвали это решение «поворотным моментом», министр Дайнюс Крейвис отметил, что «это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений». Литва полностью обеспечивает себя газом через СПГ-терминал в Клайпеде, добавили в министерстве.

В 2017 году через этот терминал Литва первой в Евросоюзе получила американский СПГ. Российский СПГ через порт Клайпеды Литва перестала принимать в начале марта. «В долгосрочной перспективе у Литвы есть лишь один надежный путь к энергетической независимости: это использование своих ресурсов, возобновляющихся источников, тут министерство прилагает максимум усилий», — заявил тогда Крейвис.

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В конце мая Литва также прекратила получать электричество из России. По данным оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, Литва импортировала из России 17% электроэнергии, что составляло 16% от потребляемого ею объема.

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В конце июня власти Германии допустили, что Россия может полностью перекрыть поставки газа для «разрушения единства» и «разжигания социальных волнений». Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что Берлин старается не допустить «завала» экономики из-за высоких цен на газ вместе с усилиями, направленными на то, чтобы избежать «большой социальной проблемы». Он предупреждал, что в случае нехватки газа ряд отраслей в Германии приостановит работу. Ряд регионов могут потерять целые промышленные комплексы, жители лишатся работы, оценил Хабек последствия такого сценария.

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