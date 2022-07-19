МИД Украины заявил о дедлайне от Зеленского по вступлению в Евросоюз

Если публично назвать сроки внутреннего дедлайна Киева по вступлению в ЕС, это приведет к торможению прогресса, считает Кулеба. Он уверен, что так можно «испугать кого-то в ЕС». Макрон допускал, что этот процесс займет десятилетия

Дмитрий Кулеба (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский установил «внутренний дедлайн» для вступления страны в Евросоюз, однако публичное оглашение Киевом обозначенных сроков навредило бы прогрессу в этом вопросе. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua.

«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — пояснил министр.

Кулеба отметил, что вступление Украины в Евросоюз в таком случае «все равно будут тормозить» даже если страна будет соответствовать необходимым стандартам на 120%. По его словам, в Киеве намерены вести работу по этому вопросу «спокойно, разумно и на результат».

Украине вместе с Молдавией в конце июня присвоили статус кандидата в члены Евросоюза, глава Евросовета Шарль Мишель назвал тогда это решение «историческим». Соответствующею рекомендацию за неделю до этого Украине выдала Еврокомиссия, там сочли, что Киев выполнил 70% рекомендаций Брюсселя, были приняты необходимые законы, в частности — по борьбе с олигархами. В ЕК при этом предупреждали о возможности отзыва статуса, если Украина будут тормозиться реформы.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами в европейской мечте», — говорилось в сообщении Еврокомиссии в Telegram.

Обсуждение этого решения ранее вызывало дискуссии среди лидеров Евросоюза. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отмечал, что ускоренного процесса по вступлению в ЕС не существует, его хорватский коллега Андрей Пленкович подчеркивал: «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь». Франузский президент Эмманюэль Макрон допускал, что присоединение Украины к ЕС «может занять многие годы и даже несколько десятилетий». «Украина благодаря своей борьбе и своему мужеству уже является сердцем нашего союза», — добавил он при этом.

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В российском МИД сочли, что статус кандидата Украине выдали исходя из политической конъюнктуры, а не на основании строгих критериев в области борьбы с коррупцией или верховенства права. «Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ», — написала представитель министерства Мария Захарова. Глава ведомства Сергей Лавров считает статус Украины частью «геополитического гамбита». По его мнению, Украина и Молдавия стали «вечными кандидатами».

При этом Россия никогда не выступала против присоединения Украины к ЕС, озабоченность Москвы касалась лишь «военного освоения» украинской территории, говорил президент России Владимир Путин. Он также раскритиковал тезис Киева о «цивилизационном выборе». «Какой это, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить», — считает Путин.