МИД увидел «освоение пространства СНГ» в статусе кандидата в ЕС для Киева
Решение Брюсселя предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Евросоюза принято из интересов политической конъюнктуры, а не на основании строгих критериев в области верховенства права, борьбы с коррупцией и развития экономики, заявил представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.
«Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях «сдерживания» России. Причем в ход идут все средства — от финансово-экономических рычагов до военной поддержки», — написала она.
Украина вышла из состава СНГ в марте 2014 года, спустя четыре года было прекращено участие в работе уставных органов содружества. Членом СНГ остается Молдавия, власти республики заявляли, что членство страны в объединении зависит от прогресса по европейской интеграции.
По мнению Захаровой, власти Евросоюза не принимают во внимание негативные последствия такого решения, причем ситуация похожа на бухарестский саммит НАТО в 2008 году, когда страны альянса сообщили, что Украина и Грузия станут членами блока. Представитель МИД России уверена, что европейские демократические идеалы и будущее единой Европы приносятся в жертву «безудержной экспансии ЕС», а также «закабалению» соседних государств в политическом и экономическом отношении.
«Экономического и созидательного в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. ЕС еще больше «инвестирует» в продолжение боевых действий на Украине», — подчеркнула Захарова.
Так Захарова прокомментировала решение Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены, его 23 июня озвучил глава Евросовета Шарль Мишель. Накануне это решении одобрили большинство депутатов Европарламента: 529 голосов «за», 45 «против» и 14 воздержались. Мишель подчеркнул: «Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС».
Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение победой, которую страна ждала 30 лет. «Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас», — добавил он. Его молдавская коллега Майя Санду отметила, что ЕС таким образом выразил «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки гражданам Молдавии и европейского будущего страны».
Российские официальные лица прежде по-разному оценивали перспективу получения Украиной этого статуса. В середине мая стремление Киева на этом пути вызывало у главы МИД России Сергея Лаврова «серьезные сомнения». Он пояснял: такое отношение продиктовано тем, что «Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока». При этом в конце июня министр отметил, что Евросоюз военным блоком не является, а потому ни угроз, ни рисков для России это решение не представляет.
«Это внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам <...>, этих проблем и так достаточно», — счел представитель российского президента Дмитрий Песков после опубликования решения Евросоюза.