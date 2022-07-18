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Лавров увидел «геополитический гамбит» в статусе Украины в Евросоюзе

Запад отошел от принципа «или-или» к «кто не с нами, тот против нас», уверен Лавров. По его мнению, Украина стала «вечным кандидатом» в Евросоюзе для роли «статиста в играх» западных стран
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза стало частью «геополитического гамбита» против России, этим странам «уготована незавидная участь», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье для «Известий».

Министр счел, что Украина и Молдавия стали «вечными кандидатами» в Евросоюз. Франция инициировала создание европейского политического сообщества, однако экономических преимуществ вступление в эту организацию не принесет, считает министр, отметив: «но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях».

«Тут уже принцип не «или-или», а «кто не с нами, тот против нас», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД уверен, что в это объединение пригласят все страны Европы кроме России, однако Москву и не интересовало бы членство в нем. Он утверждает, что Киев, Кишинев и другие «обхаживаемые» Брюсселем страны мира будут «статистами в играх» западных государств.

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Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов около месяца назад — 17 июня. В Киеве приняли ряд жестких законов против олигархов и выполнили 70% рекомендаций ЕС, отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами в европейской мечте», — говорилось в сообщении Еврокомиссии в Telegram. В случае торможения реформ и отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией этот статус кандидата могут отозвать, предупреждали в ЕК.

Спустя неделю, 23 июня, Евросовет предоставил Киеву и Кишиневу этот статус. «Исторический момент» — оценил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Как отметил французский президент Эмманюэль Макрон, Евросоюз не имел права «после стольких недель военных действий говорить украинцам: «Приходите позже». Он добавил при этом, что процесс евроинтеграции требует времени.

Россия никогда не была против вступления Украины в Евросоюз, озабоченность Москвы вызывало лишь «военное освоение» этого государства, говорил президент Владимир Путин. Он также подверг критике тезис о «цивилизационном выборе» Украины. «Какой это, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить», — уверен президент России.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Лавров МИД Украина Евросоюз вступление в ЕС

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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