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Путин заявил, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

Евросоюз не военный союз, поэтому Россия никогда не была против принятия Украины в его состав, заявил Путин. При этом он подверг критике заявления о цивилизационном выборе от украинской элиты, которая «натырила» деньги у народа
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, заявил президент Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, трансляцию вел РБК.

«Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — объяснил Путин.

Он указал, что любая страна может принимать суверенное решение, вступать ли в экономические объединения. Вопрос о том, принесет ли оно пользу Украине, — это дело народа и руководства страны, заметил Путин.

Президент посчитал, что целесообразность принятия Украины в Евросоюз должны определять страны объединения.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС
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Фото:Francisco Seco / AP

В то же время он раскритиковал заявления украинской элиты о цивилизационном выборе.

«Так называемый цивилизационный выбор — какой это, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — это говорить о том, что это цивилизационный выбор», — сказал Путин.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможном членстве Украины в ЕС требует повышенного внимания: «Это по-прежнему остается иной плоскостью (не военно-политической. — РБК). Конечно, это требует повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС — военная, оборонная и составляющая в области безопасности».

Путин предсказал Евросоюзу деградацию и смену элит
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Фото:Vadim Ghirda / AP

В 2014 году на Украине сменилась власть в результате массовых протестов. Их причиной стало то, что президент Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После этого в Киеве начались стихийные протесты в поддержку евроинтеграции.

После бегства Виктора Януковича новым президентом страны был избран Петр Порошенко. В 2014 году Украина и Евросоюз все-таки подписали соглашение об ассоциации. Порошенко стал называть украинцев европейской нацией, которая сделала свой цивилизационный выбор.

Стремление Украины в Евросоюз было закреплено в Конституции Украины с 2019 года. Однако заявку на вступление президент Владимир Зеленский подал после начала военных действий России на Украине в конце февраля этого года.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Глава организации Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина показала решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам, так как приняла жесткие законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о возможном членстве Украины в ЕС требует повышенного внимания. Он объяснил, что в Европе активизировались дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС.

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Жанна Антохина
Владимир Путин Украина Майдан политическая элита Евросоюз
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