В ЕК назвали условия отзыва у Украины статуса кандидата в члены Евросоюза

Украине следует продолжить реформы по борьбе с коррупцией, влиянием олигархов и поддержке меньшинств, в ином случае достижения по интеграции с Евросоюзом будут отменены, указали в ЕК, порекомендовав предоставить статус кандидата

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Статус кандидата в члены Евросоюза могут отозвать у Украины в случае невыполнения ряда условий, среди которых усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств. Об этом говорится в заключении Еврокомиссии.

Власти Украины должны будут также принять законы о процедуре отбора судей Конституционного суда, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей, проводить «активные и эффективные» антикоррупционные расследования, назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Внедрение специального законодательства должно будет ограничить «чрезмерное влияние» олигархов на общественную и политическую жизнь, однако внедрить его следует юридически обоснованным образом, указывается в документе. Украинские власти также должны будут привести законодательство страны в соответствие с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и наделения полномочиями независимого регулятора СМИ, что позволит «бороться с влиянием корыстных интересов».

«Шаги в направлении Евросоюза могут быть отменены, если основные условия больше не будут выполняться», — подчеркнули в Еврокомиссии, добавив, что будут следить за прогрессом Киева в выполнении этих условий, подробный отчет об этом запланирован на конец этого года.

В ЕК также отметили, что Украина «достаточно убедительно доказала» приверженность европейским ценностям и устойчивость собственных институтов, которые гарантируют верховенство закона, демократию, права человека, защиту и уважение меньшинств.

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в пятницу, 17 июня. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала, что украинские власти приняли жесткие законы против олигархов и выполнили 70% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств. «Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами в европейской мечте», — говорилось в сообщении ЕК в Telegram. Вопрос о статусе Украины обсудят лидеры стран ЕС на саммите в конце следующей недели, 23–24 июня.

«Мы не имеем права после стольких недель военных действий говорить украинцам: «Приходите позже», — подчеркнул французский президент Эмманюэль Макрон, отметив однако, процесс потребует времени. В Тбилиси при этом сочли, что Грузия больше заслуживает статуса кандидата, чем Украина. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили уточнил: «если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса».

Российский президент Владимир Путин отметил, что Москва никогда не была против вступления Украины в ЕС, выступая лишь против «военного освоения» этой страны. При этом он раскритиковал тезис о «цивилизационном выборе» Киева. «Так называемый цивилизационный выбор — какой это, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить», — считает Путин.