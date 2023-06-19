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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо назвал восстановление Каховской ГЭС принципиальным вопросом

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС начнется, когда ВСУ будут отодвинуты на расстояние
О сроках восстановления Каховской ГЭС говорить пока рано, оно начнется после отвода украинских войск «на безопасное расстояние», заявил Сальдо. В Киеве ранее говорили, что станция не подлежит восстановлению и нужно строить новую
Фото: Alex Babenko / Getty Images
Фото: Alex Babenko / Getty Images

К восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной утром 6 июня, можно будет приступить, когда украинских военных удастся отодвинуть «на безопасное расстояние», заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, конкретных планов или проектов еще нет, их составят позже, но восстановление плотины гидроэлектростанции — «это принципиальный вопрос». «Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма», — заявил он.

Ранее и российские власти, контролирующие левый берег Днепра, и украинские (под контролем Киева находится правобережная часть Херсонской области) говорили, что ГЭС не подлежит восстановлению. Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщал, что придется отстраивать новую станцию, на что понадобится минимум пять лет. Однако 14 июня Сальдо заявил, что плотину все же можно восстановить, и как только спадет вода, будут проведены замеры.

Россия и Украина выдвигают друг другу встречные обвинения в разрушении ГЭС. Российское МЧС оценило ущерб от катастрофы в более чем 1,2 млрд руб., председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко — в 11,5 млрд руб., а глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин — в €1,5 млрд. В ООН заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации, экологи предупредили о губительных процессах для окружающей среды.

По последним данным, на левом берегу Днепра от последствий катастрофы погибли 35 человек; МВД Украины сообщало о 17 жертвах и 31 пропавшем без вести.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область
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