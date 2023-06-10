Херсонские власти оценили ущерб от последствий разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области начали осмотр поврежденных домов для последующей выплаты компенсаций, а также инженерную разведку территорий с участием сил Минобороны, сообщили власти региона

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Ущерб Херсонской области из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд руб., заявил в своем телеграм-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. Врио губернатора Владимир Сальдо приводил оценку в 1,5 млрд руб., но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после схода воды.

По словам Алексеенко, местные власти при содействии войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны начинают инженерную разведку территорий, где сошла вода, для обеззараживания воды и почвы направлены необходимые реагенты. Кроме того, комиссия по оценке ущерба уже приступила к обследованию домов, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций местным жителям, добавил он.

К работе в зоне бедствия привлечено 350 единиц техники МЧС, сообщил глава областного правительства. Уровень воды в городах Алешки и Голая Пристань, как ожидается, упадет еще на метр, и это позволит ускорить спасательную операцию, добавил он.

Предварительные оценки по ущербу в результате разрушения плотины Каховской ГЭС приводили и в украинском правительстве. Под контролем Украины находится правый берег Днепра, Россия контролирует левый. Водным ресурсам ущерб нанесен на 2 млрд грн (около 4,48 млрд руб.), и эта цифра будет расти, говорила министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, на строительство новой ГЭС понадобится $1 млрд. В целом ущерб биоресурсам из-за разлива реки в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины предварительно оценивали в 10,5 млрд грн (около 23,5 млрд руб.).

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, на правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов).

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева пока нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

В результате затоплений на левом берегу погибли восемь человек, накануне сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По состоянию на 10 июня из зоны бедствия эвакуировано свыше 6 тыс. человек, указывал он. Река входит в естественное русло и уровень воды снижается, отмечает Сальдо.

На правом берегу эвакуировано более 2,5 тыс. человек, сообщал 10 июня глава администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин. В результате затопления Херсона погибли четыре человека, 13 пропали без вести, заявляли 9 июня в МВД Украины. Подтопления затронули более двух десятков населенных пунктов в Николаевской области, там погиб один человек, отмечали в ведомстве.