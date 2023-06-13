В Киеве оценили сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Херсонские власти оценили ущерб в 11,5 млрд руб., а на Украине подсчитали, что речь идет об €1,5 млрд. Там также уточнили, что ставшей непригодной воды ранее хватило бы, чтобы два дня «поить весь мир»

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Ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС превысил €1,5 млрд, заявил в телеграм-канале глава Херсонской обладминстрации Александр Прокудин по результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики.

«Затоплены около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», — добавил он.

В Херсоне нашли еще двоих утонувших людей, всего известно о десяти погибших, продолжил Прокудин. Еще 20 человек получили травмы, среди них двое спасателей и пятеро полицейских, пропали без вести 35 человек, в том числе два ребенка.

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Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня, Москва и Киев выдвинули встречные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию с затопленных территорий, находящихся под их контролем. С контролируемого Россией левого берега Днепра эвакуировали не менее 7,1 тыс. человек, среди них 410 детей. Днепр вернется в привычное русло к 16 июня, прогноизруют власти региона.

Председатель херсонского правительства Андрей Алексеенко предварительно оценил ущерб в 11,5 млрд руб.

Украинский штаб по борьбе с последствиями прорыва плотины предупреждал, что в Черное море попадут опасные бактерии. В частности потому, что поток воды вымыл их с затопленных кладбищ, свалок и канализационных стоков. Кроме того, эксперты уже выявили резкое снижение солености Черного моря близ Одессы почти в три раза, что может привести к «губительным последствиям».