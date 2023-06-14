МЧС признало ЧС федерального уровня разрушение Каховской ГЭС

Сумма ущерба от ЧС в Херсонской области превысила ₽1,2 млрд, что, согласно российскому законодательству, является основанием для федерального уровня реагирования

Последствия разрушения Каховской ГЭС (Фото: Стас Козлюк / EPA / ТАСС)

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области с ущербом более 1,2 млрд руб. отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил он в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС.

По его словам, основанием для федерального уровня реагирования стала сумма ущерба от чрезвычайной ситуации в Херсонской области — более 1,2 млрд руб.

Координацию работ по ликвидации последствий ЧС будет осуществлять правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд руб.

Врио главы региона Владимир Сальдо приводил оценку в 1,5 млрд руб., но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после снижения уровня воды. По прогнозам властей, Днепр вернется в привычное русло к 16 июня.

Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики заявил, что ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС превысил €1,5 млрд.

«Затоплено около 55 тыс. га леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», — добавил он.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев возложили ответственность друг на друга. Обе стороны начали эвакуацию с затопленных территорий, находящихся под их контролем.

С контролируемого Россией левого берега Днепра эвакуировали не менее 7,1 тыс. человек, в том числе 410 детей.