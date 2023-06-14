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МЧС признало ЧС федерального уровня разрушение Каховской ГЭС

Глава МЧС: разрушение Каховской ГЭС отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера
Сумма ущерба от ЧС в Херсонской области превысила ₽1,2 млрд, что, согласно российскому законодательству, является основанием для федерального уровня реагирования
Последствия разрушения&nbsp;Каховской ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС (Фото: Стас Козлюк / EPA / ТАСС)

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области с ущербом более 1,2 млрд руб. отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил он в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС.

По его словам, основанием для федерального уровня реагирования стала сумма ущерба от чрезвычайной ситуации в Херсонской области — более 1,2 млрд руб.

Координацию работ по ликвидации последствий ЧС будет осуществлять правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд руб.

Врио главы региона Владимир Сальдо приводил оценку в 1,5 млрд руб., но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после снижения уровня воды. По прогнозам властей, Днепр вернется в привычное русло к 16 июня.

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МЧС признало ЧС федерального уровня разрушение Каховской ГЭС
МЧС признало ЧС федерального уровня разрушение Каховской ГЭС

Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики заявил, что ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС превысил €1,5 млрд.

«Затоплено около 55 тыс. га леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», — добавил он.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев возложили ответственность друг на друга. Обе стороны начали эвакуацию с затопленных территорий, находящихся под их контролем.

С контролируемого Россией левого берега Днепра эвакуировали не менее 7,1 тыс. человек, в том числе 410 детей.

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Херсонская область ЧС Каховская ГЭС
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