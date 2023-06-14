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Сальдо заявил о возможности восстановления плотины Каховской ГЭС

Врио губернатора Сальдо заявил о возможности восстановления плотины Каховской ГЭС
Как только спадет вода, будут проведены замеры, сказал врио губернатора Херсонской области
Разрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Плотина Каховской ГЭС может быть восстановлена, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сказал он.

Сальдо назвал напряженной экологическую ситуацию после обрушения плотины. «Это экокатастрофа. Большой сброс воды, который вышел из Каховского водохранилища в Черное море, грозит даже соседним странам», — пояснил он. Врио главы региона предупредил, что «по Черному морю зараженная вода достигнет Болгарии и Румынии».

По его словам, на всей территории Херсонской области объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС).

Общий ущерб от наводнения достигает почти 40 млрд руб., уточнил председатель правительства области Андрей Алексеенко в телеграм-канале. Сумма ущерба от ЧС в Херсонской области превысила 1,2 млрд руб., что, согласно российскому законодательству, является основанием для федерального уровня реагирования, говорил, в свою очередь, глава МЧС России Александр Куренков.

В ночь на 14 июня Сальдо написал в телеграм-канале, что с затопленных территорий Новокаховского городского округа, а также Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали более 7,2 тыс. человек. Ранее он говорил о 17 погибших и более чем 80 госпитализированных. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском округах спал практически до нулевой отметки. В Новокаховском округе уровень воды составляет 5 м.

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Утром врио губернатора рассказал, что доложил президенту Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Он отметил, что регион смог «пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами». Подтопленные территории будут восстановлены, заверил Сальдо.

По данным МВД Украины, подтопленными остаются 28 населенных пунктов на правом берегу Херсонщины, эвакуированы 2779 человек.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате под водой оказались населенные пункты по обеим сторонам реки.

Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв.

Накануне Путин заявил, что украинские военные целенаправленно наносили удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по Каховской ГЭС. По его словам, разрушение ГЭС, «к сожалению», сорвало контрнаступление Украины. Президент пояснил, что сказал «к сожалению», поскольку «лучше бы они там наступали».

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Теги
Елена Чернышова
Херсонская область Каховская ГЭС Владимир Сальдо
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