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Власти сочли невозможным восстановление Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению
Отремонтировать Каховскую ГЭС после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново, считает мэр Новой Каховки Леонтьев

Каховская ГЭС не может быть отремонтирована, ее предстоит отстроить заново, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он.

В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться. «Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС», — отметил он (цитата по ТАСС).

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты 14 населенных пунктов попавших в зону подтопления

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо не раз заявлял об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить территорию региона. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции, тогда он сказал, что ремонт ГЭС займет не менее года. В том же месяце Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.

Утром 6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Леонтьев сообщил, что разрушились задвижки, в результате начался неконтролируемый сброс воды. К 10:00 были разрушены 14 из 28 пролетов станции, и обрушение продолжалось, сообщили ТАСС в экстренных службах Херсонской области. 

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На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов. Также начали эвакуацию порядка 300 домов в зоне подтопления на контролируемом Россией левом берегу. Глава областного правительства Андрей Алексеенко говорил, что в зону затопления могут попасть 14 населенных пунктов, где проживают около 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Каховская ГЭС Новая Каховка
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