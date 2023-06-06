Власти сочли невозможным восстановление Каховской ГЭС
Каховская ГЭС не может быть отремонтирована, ее предстоит отстроить заново, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он.
В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться. «Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС», — отметил он (цитата по ТАСС).
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо не раз заявлял об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить территорию региона. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции, тогда он сказал, что ремонт ГЭС займет не менее года. В том же месяце Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.
Утром 6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Леонтьев сообщил, что разрушились задвижки, в результате начался неконтролируемый сброс воды. К 10:00 были разрушены 14 из 28 пролетов станции, и обрушение продолжалось, сообщили ТАСС в экстренных службах Херсонской области.
На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов. Также начали эвакуацию порядка 300 домов в зоне подтопления на контролируемом Россией левом берегу. Глава областного правительства Андрей Алексеенко говорил, что в зону затопления могут попасть 14 населенных пунктов, где проживают около 22 тыс. человек.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.